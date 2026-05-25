Kolika je penzija Vesne Zmijanac: Na estradi je 50 godina

Autor Ana Živančević
Vesna Zmijanac, popularna pjevačica, otkrila je koliko iznosi njena penzija.

Kolika je penzija Vesne Zmijanac: Na estradi 50 godina

Vesna Zmijanac već decenijama gradi uspješnu karijeru koja joj je obezbijedila dobar kapital, koji je uspješno ulagla. Nedavno je održala i tri koncerta u Beogradskoj areni, a numere popularne pjevačice poput „Kad zamirišu jorgovani“ i „Nevera“ među najslušanijima su u narodnoj muzici.

Zmijančeva je svojevremeno, na pitanje da li bi prije uzela pola miliona eura u kešu ili neki hit, odgovorila da bi se uvijek odlučila za dobru pjesmu.

„Od samo jednog megahita koji godinama traje može da se zaradi najmanje 500.000 eura! To mora da bude ozbiljna pjesma, kao što su, na primjer, ‘Jorgovani’, koja se sluša više od 35 godina. Takođe i ‘Nevera’, koju sam snimila prije 45 godina, a i dalje je pjevam na nastupima“, izjavila je Vesna jednom prilikom.

„Zamislite samo koliko sam je puta za sve ove decenije otpjevala za novac i koliko sam na njoj zaradila. I u današnje vrijeme može da se ‘ubode’ jedan takav hit.“

Vesna prima penziju, ali je to ne sprečava da aktivno nastupa.

„Od penzije mogu samo da platim Infostan“, kratko je istakla pjevačica jednom prilikom.

