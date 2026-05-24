Olimpijakos i Real Madrid će se boriti za titulu u Evroligi.

Košarkaši Olimpijakosa i Real Madrida igraće posljednji meč (nedjelja, 20.00) u sezoni Evrolige! Pred punom halom navijača u Atini, gde će crveno-beli biti kao da su na svom terenu, grčki i španski tim će odigrati meč za evropsku titulu. Dva velikana evropske košarke iz potpuno različitih pozicija ulaze u finalni okršaj.

Sa jedne strane, Olimpijakos očekuje ogromu podršku navijača i "domaći teren" u Panatinaikosovoj hali, jer su najveći deo karata za Fajnal-for kupili Grci. Čak i oni koji to nisu uradili na vrijeme, uspjeli su da nabave ulaznice od razočaranih navijača Fenerbahčea koji je ispao u polufinalu. Takođe, Olimpijakos je u polufinalu pokazao da je u dobroj formi, pa se s pravom nada novoj evropskoj titulu.

Na drugoj strani biće Real Madrid, kojem pred početak meča mnogi pripisuju ulogu autsajdera. Madriđani su bili lošiji tokom ligaškog dijela sezone, malo više su se mučili u plej-ofu, a zatim ih je pogodila kriza sa povredama. Izostaju svi najviši igrači Real Madrida, pa se čini da će Nikola Milutinov i društvo imati autoput do koša na ovom meču.

Kakav je skor Olimpijakosa i Reala?

Košarkaški grčkog tima obezbijedili su prvu poziciju na tabeli na kraju ligaškog dijela sezone, sa učinkom 26-12. Kao prvoplasirani tim Evrolige u četvrtfinalu su igrali protiv tima koji je zauzeo osmu poziciju, a to je nakon plej-ina bila ekipa Monaka. Olimpijakos je lako riješio u svoju korist tu seriju i kao jedini tim bez poraza u plej-ofu domogao se Fajnal-fora.

Sa druge strane, Real Madrid je imao skor 24-14 i plasirao se na treće mjesto, uz isti učinak kao i jednu poziciju slabiji Fenerbahče. Madriđani su u četvrtfinalu odmjerili snage sa Hapoelom iz Tel Aviva, a seriju su završili na gostovanju u Bugarskoj gdje su u četvrtom meču ostvarili treću pobjedu.

Olimpijakos je u polufinalu savladao Fenerbahče (79:61), dok je Real Mamdrid bio bolji od Valensije (105:90). Što se tiče međusobnih mečeva u toku ove sezone, obje ekipe su ostvarile po jednu pobjedu. Real Madrid je bio bolji (89:77) na svom terenu početkom oktobra 2025. godine, a Olimpijakos se revanširao pobedom (102:88) na svom parketu u aprilu 2026. godine.

Ko sudi finalni meč?

Ove godine na Fajnal-foru Evrolige nije bilo srpskih sudija, ali su regionalnu scenu predstavljala četvorica arbitara. Jedan od njih biće i u finalu - i to kao glavni sudija meča. Utakmicu između Olimpijakosa i Real Madrida sudiće Sreten Radović, Robert Lotermozer i Olegs Latiševs.

Najvažniji meč u sezoni evropske košarke dodijeljen je veoma iskusnim arbitrima, a vidjećemo da li će neka od strana biti nezadovoljna kriterijumom nakon što se utakmica u Atini završi.