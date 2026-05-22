Olimpijakos dominantno pobijedio Panatinaikos u prvoj utakmici Fajnal-fora u hali OAKA. Ni na trenutak pobjeda Pirejaca nije bila ugrožena.

Olimpijakos je razbio Fenerbahče 79:61 u prvom polufinalu Fajnal-fora u Atini i igraće u nedjelju protiv pobjednika meča Real Madrid - Valensija (20).

Tim Jorgosa Barcokas dominirao je od prvog do posljednjeg minuta protiv svrgnutog prvaka i vratio se u finale poslije tri godine. Maestralni krilni centar Alek Piters bio je nepogrešiv iz igre (17 poena), Saša Vezenkov odigrao je na MVP nivou i ubacio 16, Tajler Dorsi prvi je "probio led" u tvrdom početku meča i otvorio put Pirejcima ka plasmanu u finalu.

Mnogo spremniji i fokusiraniji bili su igrači u crveno-bijelom u hali Panatinaikosa koja je večeras bila potpuno obojena u crveno-bijelo. Klicalo se Olimpijakosu i Crvenoj zvezdi sa tribina dok je srpski centar Nikola Milutinov uhvatio čak 13 skokova, ubacio šest poena i sjajnom igrom u odbrani čuvao koš Pirejaca i od visokih i od niskih igrača protivnika.

Kada bi napad zastajao, Barcokas je pozivao tajm-aute i crtao akcije za svoje sjajne napadače, među kojima se istakao i francuski veteran Evan Furnije, sa tri ubačene trojke i po četiri skoka i asistencije. Bio je nekadašnji NBA šuter samo jedna u nizu upotrevljivih napadačkih opcija prvog finaliste, kakve Fenerbahče nije uspijevao da nađe od početka do kraja meča.

U prvoj četvrtini sedam, a u drugoj četvrtini šest minuta bilo je potrebno ekipi Šarunasa Jasikevičijusa da se "upiše". Posljedica nije bila samo vođstvo Olimpijakosa, već i nervoza igrača iz Istanbula, sa kojom su se borili do kraja i nisu se izborili. Nije bilo dovoljno da u borbi za finale Tarik Biberović ubaci 17 poena, četiri trojke i da se često oslanja na "herojske" šuteve preko ruku protivnika ili iz još težih pozicija. Nije uspijevao ni Tejlen Horton-Taker da razmrda turski tim, kao što ništa nije moglo da upali.

I u fazama kada bi se Fenerbahče nekako vratio na jednocifreni minus, Olimpijakos je uvijek bio spremniji, pripremljeniji i odlučniji da uzvrati. To je i činio i zato će igrati za svoju četvrtu titulu Evrolige, a prvu od 2013. godine. Barcokas je i tada sjedio na klupi Pirejaca.