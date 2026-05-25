Rusija je uputila hitan apel građanima i diplomatama da napuste Kijev. Kao odmazda za stradanje 21 studenta u Starobilsku, najavljeni su masovni udari na centre za donošenje odluka.

Izvor: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

Rusija je danas upozorila stanovnike Kijeva, uključujući diplomatsko osoblje i predstavnike međunarodnih organizacija, da „što prije“ napuste ukrajinsku prijestonicu i izbjegavaju vojne i administrativne objekte, najavljujući snažan odgovor na nedavne napade.

Najava sistematskih napada na vojne ciljeve

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je na Telegramu da će Rusija izvoditi „sistematske napade“ na objekte povezane sa ukrajinskim vojno-industrijskim kompleksom u Kijevu. Prema njihovim riječima, ovo je direktan odgovor na „krvavi napad“ na zgradu fakulteta i studentski dom u dijelu Luganske oblasti koji je pod ruskom kontrolom, gdje je život izgubio 21 student.

„Sve je ovo došlo do tačke pucanja“, poručilo je rusko ministarstvo.

Moskva tvrdi da će mete biti lokacije na kojima se „uz pomoć NATO stručnjaka“ projektuju, proizvode i pripremaju ukrajinski dronovi. Udari će, kako se navodi u saopštenju, biti usmjereni i na centre za donošenje odluka, kao i na komandna mjesta.

Kontradiktorne tvrdnje o napadu u Starobilsku

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je izjavio da su četiri osobe poginule, a oko 100 povrijeđeno u ruskim noćnim napadima, za koje Moskva tvrdi da su odmazda za ukrajinski udar na fakultet u Starobilsku. Ruske vlasti potvrdile su da je broj poginulih u tom ukrajinskom napadu porastao na 21, nakon što je akcija potrage i spasavanja završena u nedjelju.

Ruski zvaničnici tvrde da je ukrajinski dron 22. maja pogodio kompleks fakulteta i studentski dom, gdje se navodno nalazilo 86 studenata starosti od 14 do 18 godina.

Sa druge strane, Ukrajina oštro odbacuje ove optužbe. Generalštab ukrajinske vojske ističe da njihove snage gađaju isključivo vojnu infrastrukturu, uz „strogo poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i pravila ratovanja“. Kijev navodi da su ukrajinske jedinice na području Starobilska pogodile ruski vojni objekat, štab jedinice za dronove „Rubikon“, koja, prema njihovim tvrdnjama, učestvuje u napadima na ukrajinske civile.

Napomena: Nezavisna provjera tvrdnji obje strane i dalje je otežana zbog ratnih uslova koji traju od 2022. godine.

Kijev pod teškim udarom: Upotrijebljen i projektil „Orešnik“

Nakon incidenta u Starobilsku, ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je vojsci da pripremi mjere odmazde. U noći između subote i nedjelje, Rusija je izvela jedan od najvećih vazdušnih napada od početka rata, lansiravši:

oko 90 projektila

više od 600 dronova

Zvaničnici su ovo opisali kao jedan od najtežih udara na ukrajinsku prijestonicu do sada. Ruska strana potvrdila je da je tokom napada lansiran i balistički projektil „Orešnik“, što je tek treći put da se ovo oružje koristi u sukobu.

Razmjere razaranja u Kijevu

Ukrajinske vlasti saopštile su da su do ponedjeljka poginule najmanje dvije osobe, a 87 ih je povrijeđeno, dok spasilačke službe i dalje pretražuju teren širom glavnog grada.

Kolika je materijalna šteta najbolje pokazuje podatak Ministarstva za obnovu Ukrajine, koje je nakon vikenda primilo gotovo 1.000 zahtjeva za odštetu za stambene objekte u Kijevu.

Kijev i zapadni saveznici nastavljaju da optužuju Moskvu za namjerno gađanje civilne infrastrukture, što Rusija i dalje kategorički negira, tvrdeći da cilja isključivo vojne mete.