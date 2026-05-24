Olimpijakos je osvojio Evroligu u sezoni 2025/26!

Poslije velike, velike drame Olympiacos B.C. postao je prvak Evrope!

Počelo je sjajno za Real Madrid Baloncesto, pošto je kraljevski klub uspio da povede 9:1 za samo tri minuta. Olimpijakos se nije probudio ni u prvih pet minuta, pa je tim Sergio Scariolo nakon serije trojki Trey Lyles vodio 15:3.

Ipak, do kraja prve četvrtine Olimpijakos je uspio da se konsoliduje, pa je poslije 10 minuta rezultat bio 26:19.

Olimpijakos je odmah na startu druge dionice smanjio na 29:25, a kada je Evan Fournier pogodio u 15. minutu bilo je 33:31.

Upravo je Furnije svojim poenima donio preokret na 38:36, a crveno-bijeli tim je na odmor otišao sa prednošću 46:44.

Drugo poluvrijeme počelo je veoma tvrdo, gotovo bez poena na startu, a igralo se koš za koš. Viđen je i ozbiljan sukob Shaquielle McKissic i Facundo Campazzo.