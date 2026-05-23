Nakon ulaska u svemir, raketa Staršip izbacila je 20 testnih satelita, a potom se kontrolisano vratila u atmosferu i oko sat vremena nakon lansiranja završila u Indijskom okeanu, gdje je planski eksplodirala.

Izvor: X/SpaceX

SpaceX, koju vodi Elon Musk, lansirala je najveću i najmoćniju raketu u istoriji nakon što je njen dugo očekivani probni let bio odgođen.

Bespilotna raketa Staršip V3 lansirana je iz Texas u petak, samo nekoliko dana nakon što je SpejsIks otkrio planove za rekordnu početnu javnu ponudu akcija (IPO).

Nakon ulaska u svemir, Staršip je izbacio 20 testnih satelita prije nego što se ponovo vratio u atmosferu, a oko sat vremena nakon lansiranja pao je u Indijski okean, gdje je eksplodirao, kako je i planirano.

„Čestitam timu @SpaceX na epskom prvom lansiranju i slijetanju Staršipa V3. Postigli ste gol za čovječanstvo“, napisao je Elon Musk na mreži X.

Prvi pokušaj lansiranja odgođen zbog kvara

Tim SpaceX slavio je nakon lansiranja, i iako je misija ostvarila većinu svojih glavnih ciljeva, nije prošla u potpunosti po planu. Obje faze rakete pretrpjele su otkaze motora, ali se probni let i dalje smatra uglavnom uspješnim, što će vjerovatno dodatno povećati povjerenje investitora, kao i NASA, koja namjerava da koristi Staršip u budućim misijama na Mjesec.

SpaceX put a camera on one of their Starlink V3 satellites so you can see what it's like to be ejected into space.



Wildpic.twitter.com/UJXwX8MGH0https://t.co/YrkJtJxJ9W — Mario Nawfal (@MarioNawfal)May 23, 2026

Administrator NASA Jared Isaacman čestitao je Elon Musku i timu SpaceX.

„Korak bliže Mjesecu... korak bliže Marsu“, napisao je on, prenosi Index.

Ovo je bio 12. let rakete SpejsIksa i uključivao je najnoviju verziju letjelice visoke 124 metra – više od 40 spratova. Prvo lansiranje Staršipa V3 dolazi uoči početne javne ponude akcija (IPO) kompanije SpejsIks, za koju se očekuje da će biti najveća u istoriji Vol Strita. Mogla bi da počne već narednog mjeseca.

Zbog Maskovog udjela u SpaceX, koji se procjenjuje na 1,25 biliona dolara, izlazak na berzu mogao bi ga učiniti prvom osobom na svijetu koja je dostigla bogatstvo od bilion dolara.

SpejsIks ne proizvodi samo rakete, već upravlja i satelitskim internet servisom Starlink i posjeduje kontroverznu kompaniju za vještačku inteligenciju.