Institucije godinama nijesu obezbijedile adekvatnu zaštitu dječaku bez roditeljskog staranja, upozorava Zaštitnik ljudskih prava

Institucija Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore utvrdila je ozbiljne propuste u postupanju nadležnih institucija prema maloljetniku bez roditeljskog staranja, koji je godinama bio prepušten sistemu socijalne zaštite, prenosi CDM.

U mišljenju koje potpisuje zamjenica Zaštitnika Snežana Mijušković navodi se da su dječaku povrijeđena prava na adekvatnu porodično-pravnu i specijalizovanu zdravstvenu zaštitu, prilagođenu njegovom uzrastu i psihičkom stanju.

Kako prenosi CDM, postupak je pokrenut nakon pritužbe advokatice koja je po službenoj dužnosti zastupala maloljetnika i ukazala na moguće nezakonito lišenje slobode i smještaj u psihijatrijsku ustanovu bez odgovarajuće sudske odluke i formalne saglasnosti organa starateljstva.

U dokumentaciji dostavljenoj Ombudsmanu navodi se da je riječ o maloljetniku koji je bio potpuno prepušten brizi države, dok su institucije tokom godina evidentirale više pokušaja suicida, samopovređivanje, bjekstva iz ustanova i konzumiranje psihoaktivnih supstanci.

Prema informacijama koje prenosi CDM, dječak je boravio u Dječji dom Mladost, hraniteljskoj porodici, kao i u JU Centar Ljubović, a tokom pritvora i boravka u zatvoru više puta je pokušao da sebi oduzme život. Nakon toga hospitalizovan je u Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor.

Posebno zabrinjava nalaz da maloljetnik gotovo deset mjeseci nije imao zakonskog staratelja. Kako se navodi, prethodnom staraocu je prestao radni odnos početkom 2025. godine, dok je novi imenovan tek u oktobru iste godine. Ombudsman upozorava da je dijete time dovedeno u stanje pravne nesigurnosti i dodatnog rizika.

CDM prenosi i da je inspekcijski nadzor utvrdio niz nepravilnosti u radu centra za socijalni rad, uključujući neažurne planove zaštite, izostanak sistemskog praćenja slučaja i nedovoljnu koordinaciju između institucija. Komisija Ministarstva socijalnog staranja konstatovala je da nije postojao multidisciplinarni pristup niti stručni tim koji bi kontinuirano radio sa maloljetnikom.

Zaštitnik je posebno problematizovao činjenicu da u dokumentaciji nije pronađena jasna saglasnost organa starateljstva za smještaj dječaka u psihijatrijsku ustanovu, već je komunikacija između institucija vođena elektronskom poštom, bez odgovarajuće formalizacije.

U mišljenju se upozorava i da Crna Gora nema adekvatne kapacitete za dječju i adolescentnu psihijatriju, zbog čega su maloljetnici sa ozbiljnim psihičkim problemima smještani u ustanove namijenjene odraslima. Ombudsman je zbog toga preporučio hitno unapređenje sistema dječje psihijatrije i formiranje posebnih odjeljenja ili ustanova za djecu i adolescente sa mentalnim poteškoćama.