Iz Fenerbahčea najavljuju da će pokrenuti detaljnu istragu i tužiti Evroligu za propuste na Fajnal-foru u Atini.

Izvor: Ayhan Mehmet / AFP / Profimedia

Košarkaši Fenerbahčea nisu uspjeli da odbrane titulu šampiona Evrope, pošto su eliminisani u polufinalu od ekipe Olimpijakosa, i to ubjedljivo. Već u petak se saznalo da je bilo dosta problema oko karata turskih navijača, da nekima od njih nije dozvoljeno da uđu u OAKA arenu iako su uredno kupili ulaznice, a sada se povodom ovih kontroverzi oglasio direktor Fenera Džem Čiritči.

Čelnik istanbulskog velikana oštro je kritikovao organizatore Evrolige zbog "neprihvatljivih propusta u bezbjednosti i prodaji karata na Fajnal-foru u Atini". Navodno, hiljadama turskih navijača je zabranjen ulaz ili su bili odvojeni od porodica, a sada klub traži objašnjenje Evrolige.

To nije sve, pošto postoje tvrdnje da je hiljadama navijača Olimpijakosa bez karata dozvoljeno da uđu u arenu, dok su navijači koji su platili ostali da čekaju napolju. Iako ove tvrdnje nisu zvanično potvrđene, one su pojačale kritike prema Evroligi i lokalnim organizatorima, a Čiriči je incident nazvao ozbiljnim propustom u bezbjednosti i obećao navijačima da će sve istjerati na vidjelo.

Saopštenje Fenerbahčea

"Juče u Atini nismo samo izgubili polufinale - svi smo bili svjedoci kako jedna od najvećih organizacija u evropskoj košarci može biti loše vođena. Fajnal-for nije samo košarka koja se igra na terenu. Radi se o bezbjednosti, fer igri, pravima navijača, prodaji karata, rasporedu sjedenja i poštovanju gostujućeg tima. Ali juče u Atini, navijači Fenerbahčea koji su kupili karte, platili ih i prešli kilometre čekali su na kapijama arene. Porodice su bile razdvojene, ljudi su bili ostavljeni u neizvjesnosti, a raspored sjedenja je bio haotičan. Ovo je neprihvatljivo. Takođe očekujemo jasno, konkretno i zadovoljavajuće objašnjenje od Evrolige i organizatora u vezi sa ozbiljnim tvrdnjama, objavljenim u medijima i iznijetim od strane naših navijača, da je oko 5.000 navijača Olimpijakosa bez karata pušteno u arenu", navodi se u saopštenju i dodaje:

"Ako je istina da su navijači sa kartama čekali napolju, dok su ljudi bez karata bili pušteni unutra, ovo više nije jednostavan organizacioni propust, to je direktno kršenje prava navijača i urušavanje kredibiliteta organizacije. Organizacija poput Evrolige, koja tvrdi da je vrhunac evropske košarke, ne može da zakaže u svom najosnovnijem zadatku: da na vrijeme, bezbjedno i pošteno dovede navijače sa ulaznicama u arenu. Može se raspravljati o sudijskim odlukama, može se raspravljati o upravljanju tokom igre, može se raspravljati o atmosferi na tribinama. Ali ništa ne može objasniti zašto organizacija djeluje tako nekontrolisano, tako nepripremljeno i tako neosjetljivo. Navijači Fenerbahčea su bili tamo juče da podrže svoj tim, ovi ljudi nisu bili turisti. Na Fajnal foru, prava navijača ne mogu biti kršena čekanjem na kapiji. Na Fajnal foru, porodice ne mogu biti žrtve. Na Fajnal foru, organizacija ne može biti vođena mentalitetom 'vidjećemo, shvatićemo'".

"Do kraja ćemo istražiti sve žalbe, bezbjednosne i organizacione nedostatke, prepreke sa kojima su se suočili naši navijači sa ulaznicama pri ulasku u arenu, navode o nepravilnostima u rasporedu sjedenja i žalbe u vezi sa ulaskom gledalaca bez ulaznica. Svi potrebni zapisi, svjedočenja i dokumenti biće prikupljeni i preduzeće se neophodni koraci za pokretanje pravnog postupka protiv odgovornih. Niko ne može ignorisati prava, napore i teško zarađenu zaradu navijača Fenerbahčea na tribinama. Evroliga ne može sebi priuštiti da jednostavno odbaci ovu situaciju kao "kvar". Mora dati saopštenje, identifikovati odgovorne i uspostaviti konkretan mehanizam nadoknade štete za pogođene navijače. Jer jučerašnji incident nije samo pitanje Fenerbahčea. Ovo je pitanje ugleda evropske košarke. A juče u Atini, taj ugled je pretrpio težak udarac. Ova noć će ući u istoriju kao dokument sramote za sve koji su kršili prava navijača Fenerbahčea, zažmurili na to, a zatim odlučili da ćute. Neka svi koji su ćutali o ovoj sramoti znaju: Juče u Atini nije samo organizacija zakazala, čast evropske košarke je ostavljena pred vratima", zaključuje se.