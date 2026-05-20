Košarkaše Budućnost Volija očekuje polufinale AdmiralBet ABA lige - "plavi" sjutra (18) u Zenici gostuju Dubaiju u prvom meču serije.

Danima je trajala dilema gdje će Budućnost gostovati timu iz Emirata. Nakon četvrtfinalne serije Dubai je želio da se vrati u svoju "Koka-Kola arenu", čak je i pustio u prodaju ulaznice, ali je iz Budućnosti poručeno da ne žele da putuju u Emirate. Nakon toga je prethodnog četvrtka Predsjedništvo ABA lige donijelo odluku da Dubai do kraja sezone igra na neutralnom terenu, ali su iz tog kluba zaprijetili tužbom, pa je u petak održan sastanak, a onda saopšteno da će konačna odluka biti donijeta u ponedjeljak. I, konačno, prije dva dana dilema je otklonjena - Dubai će "plave" dočekati u dovrani "Husejin Smajlović".

Šef stručnog štaba crnogorskog šampiona je analizirao rivala.

"Njihova najveća prednost leži u 'sajzu', atletizmu i visini, pa im je bez maksimalne čvrstine i borbe teško parirati. To je glavna stvar na kojoj radimo i za šta se spremamo. Naravno, imamo svoje ciljeve i želimo da odigramo što bolju utakmicu. Nadam se da ćemo svi biti zdravi, ali to ćemo definitivno znati tek na dan meča", objasnio je Žakelj.

Odbrana bi mogla da bude ključna.

"Prva utakmica će sigurno biti nevjerovatno intenzivna. Znamo da Dubai posjeduje ogroman napadački talenat, tako da od starta moramo imati dobru komunikaciju u odbrani i igrati timski. Moramo od početka da odigramo agresivno i nametnemo svoj ritam. U odnosu na prethodne duele protiv njih, očekujem da imamo mnogo više energije", istakao je košarkaš "plavih", Jogi Ferel.

Budućnost je prethodne sezone stigla do finala regionalnog takmičenja, sada je na putu ka tome čeka veoma jak protivnik.

"Svi znamo koliki je ulog i da igramo za plasman u finale. Analizirali smo snimke iz regularnog dijela sezone, naučili lekcije iz naših grešaka i sada samo treba da izađemo na teren, borimo se i vjerujemo jedni drugima. Ako tako uradimo, sve će doći na svoje mjesto", zaključio je Ferel.