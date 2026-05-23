Zbog novih činjenica koje su utvrđene u dosadašnjem toku istrage u vezi sa krivično-pravnim događajem u restoranu „27“ od 12. maja, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je ponovnu pretragu terena, koja je počela juče u 19 časova i koja je i dalje u toku.
Danas u prijepodnevnim časovima je pronađen jedan projektil u restoranu „27“.
Pretragom rukovodi dežurni javni tužilac VJT u Beogradu.
„Više javno tužilaštvo u Beogradu kao jedino ovlašćeno u ovoj fazi postupka nastaviće da kontinuirano i blagovremeno obavještava javnost o toku ove istrage“, navodi se u saopštenju tužilaštva.
Podsjetimo, sinoć je policija otpečatila restoran radi nastavka uviđaja i prikupljanja novih dokaza i bioloških tragova.
Podsjetimo, policija je prekjuče u prisustvu tužilaštva pronašla tijelo za koje se sumnja da pripada Aleksandru Nešoviću, čime je potraga dobila zastrašujući epilog.
Istraga u toku
Istraga o ovom slučaju se nastavlja, a tijelo je poslato na obdukciju i DNK analizu kako bi se zvanično potvrdio identitet i utvrdile sve okolnosti smrti.
Na tijelu Aleksandra Nešovića ima tragova gareži. Sumnja se da su nakon ubistva palili tijelo, ali im najvjerovatnije nije uspjelo da ga unište u potpunosti, pošto je izgorio dio tijela.
Inače, njegova supruga, koja je prijavila njegov nestanak, izjavila je ranije da je Nešović na sebi kobnog dana nosio donji veš jednog poznatog brenda.