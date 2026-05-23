Okupljanje koje organizuju studenti u blokadi najavljeno je za 18 časova na Trgu Slavija u Beogradu. Prije početka, građani se okupljaju na četiri lokacije.

Studenti u blokadi fakulteta Univerzitet u Beogradu organizuju danas, od 18 do 20 časova, skup na Trg Slavija pod sloganom „Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju“.

Kako su naveli, cilj je da podsjete građane na studentske zahtjeve koji još nijesu ispunjeni.

Ovo je prvi skup u organizaciji studenata u blokadi koji je prijavljen policiji, prenosi RTS. Detaljan program skupa zasad nije objavljen.

Prije početka, građani će se okupljati na četiri lokacije, odakle će krenuti ka Slaviji. Okupljanje je planirano od 13 do 16 časova kod Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu u Zemunu, a od 14 do 17 časova kod Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, na Autokomanda i Trg Republike.

Od 17 časova, prema najavi, studenti u blokadi i građani koji ih podržavaju krenuće ka Slaviji sa svih punktova.

Prethodno veliko okupljanje na Slaviji, takođe na poziv studenata u blokadi, održano je 15. marta 2025. godine.





