Luka Dončić nastaviće rehabilitaciju od povrede u Ljubljani, a tamo će se i spremati za novu sezonu.

Slovenački košarkaš Luka Dončić dobio je dozvolu od Los Angeles Lakers da tokom pauze između sezona otputuje u Ljubljanu, gdje će nastaviti oporavak od povrede.

Dončić zbog povrede nije mogao da pomogne ekipi u plej-ofu, pa su Lejkersi eliminisani u drugoj rundi od Oklahoma City Thunder.

Na sastanku sa rukovodstvom kluba definisani su planovi za rehabilitaciju i pripreme za sezonu 2026/27, a cilj je da se u SAD vrati potpuno spreman za svoju devetu NBA sezonu.

Za razliku od prethodnih godina, ovog ljeta neće igrati za Košarkaška reprezentacija Slovenije.

Dončić je ove sezone odigrao 64 utakmice, ali je prvi put u karijeri završio sezonu povrijeđen. Jedno vrijeme bio je među glavnim favoritima za MVP priznanje.