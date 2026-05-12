Luka Dončić je već obavio razgovore sa čelnicima Lejkersa i zabranio im je da trejduju Ostina Rivsa, ne da ga čak ni za Janisa Adetokumba.

Luka Dončić dobio je obećanje od čelnih ljudi Lejkersa da će njegova riječ da bude od velike važnosti za dovođenje pojačanja kada je dolazio u klub. Bez "zelenog svjetla" od njega, neće biti nekih ogromnih promjena u timu i navodno je već objasnio ljudima u klubu da ni po koju cijenu ne smiju da trejduju Ostina Rivsa.

kako prenosi portal "Atletik" Dončić je obavio razgovore sa ljudima iz kluba i saopštio im je da je za njega Rivs bitan igrač i da ne želi da ga trejduju, čak ni po cijenu dolaska Janisa Adetokumba koji hoće da ode iz Milvokija.

Naravno, jasno je da to komplikuje stvari mnogo. Šanse da do tog potencijalnog trejda dođe, a da se Lejkersi ne odreknu neke velike zvijezde, a to su trenutno Dončić, Rivs i Lebron Džejms koji je pred penzijom.

"Moramo da nađemo rješenje prije početka nove sezone", rekao je trener Džej Džej Redik poslije eliminacije Lejkersa od Oklahome u plej-ofu (4:0).

Rivs će odbiti produžetak ugovora

Zanimljivo je i da Ostinu Rivsu ugovor sa Lejkersima ističe naredne sezone, ali postoji igračka opcija. To je ugovor koji će američki košarkaš da odbije. Po njemu bi trebalo da inkasira oko 13 miliona dolara i to ne želi. Svjestan je da vrijedi više i izabraće da postane neograničeno slobodan agent.

Međutim, tamošnji mediji tvrde da je Ostinu najveća želja da ostane u Lejkersima i da će im tražiti 40 miliona dolara po sezoni. Očekuje se da će dvije strane uspjeti da se dogovore, ali će vjerovatno zavisiti i od potencijalnih ponuda drugih ekipa. Rivs je sezonu završio sa prosjekom od 23,3 poena, 5,5 asistencija i 4,7 skokova po utakmici.