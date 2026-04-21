Reprezentacija Slovenije dobila je novog naturalizovanog igrača, ujedno saigrača Luke Dončića iz Lejkersa.

Reprezentacija Slovenije dovešće novog naturalizovanog košarkaša. Saigrač Luke Dončića iz ekipe Lejkersa Džekson Hejz (25) ispunio je sve uslove da postane dio reprezentacija Slovenije, pošto je uredno pripremio svu papirologiju i dobio pasoš komšijske zemlje.

Košarkaš Lejkersa je poslije treninga tima u ponedjeljak potvrdio da će udružiti snage sa Lukom Dončićem koji je bio najbolji poenter Evropskog prvenstva 2025. Dolazak Hejza u reprezentaciju predstavlja novog naturalizovanog igrača u timu Aleksandera Sekulića. Prethodno je to bio Džoš Nibo, koji je proglašen izdajnikom, jer ekipa Olimpije Milana nije dozvolila svojim igračima da se pojave na aktuelnoj smotri najboljih timova "starog" kontinenta.

Hejz stiže u reprezentaciju Slovenije pred važne FIBA prozore za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Amerikanac rodom iz Oklahome stiže da pomogne ekipi Aleksandera Sekulića pošto je trenutno prva u grupi H u kvalifikacijama Mundobasket. Hejz u aktuelnoj sezoni ubacuje 7,5 poena za 18,3 minuta, ima i skoro jednu asistenciju i 4,1 uhvaćenu loptu u dresu Lejkersa.

U NBA ligu je stigao 2019. kad je obukao dres Oklahome, a od 2023. je u Los Anđelesu gde brani boje Lejkersa. Na NBA draftu je bio osmi pik prve runde, a kao mladom igraču predviđala mu se blistava budućnost. Trenutno nije jasno da li će nacionalni tim Slovenije ostati pri odluci da u timu ima Džoša Niba, s obzirom na prošlogodišnje probleme u nacionalnom timu. A možda će se Aleksander Sekulić opredeliti za novog naturalizovanog igrača, ostaje pitanje...

Čini se da reprezentacija Slovenije polako ide putem nacionalnog tima Turske koja vjerovatno ima najveći broj naturalizovanih igrača. Zvanično - taj broj je samo tri, a nezvanično gotovo pola tima. Oni koji imaju pasoš Turske i vode se kao naturalizovani igrači su Skoti Vilbekin, Malakaj Flin i Šejn Larkin, ali i Tarik Biberović koji još ima problem da postane punopravan član tima Ergina Atamana.