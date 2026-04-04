Objavljene su prve zvanične informacije o povredi Luke Dončića

Slovenački košarkaš Luka Dončić (27) odsustvovaće zbog povrede tetive sigurno do kraja ligaškog dijela NBA sezone 12. aprila, a po svemu sudeći propustiće i prvu rundu plej-ofa.

U ovom trenutku je izvjesno da neće igrati u posljednjih pet mečeva Los Angeles Lakers (Dalas, Oklahoma, Golden Stejt, Finiks, Juta), u kojima će njegov tim pokušati da odbrani treću poziciju na tabeli Zapadne konferencije. Lakersi trenutno imaju skor od 50 pobjeda i 27 poraza.

Prvi iza njih je Denver Nuggets našeg Nikola Jokić, sa učinkom 49-28, što dodatno povećava pritisak u završnici regularnog dijela sezone.

Dončića je povreda zatekla u njegovom najboljem periodu u Lakersima od dolaska prošle zime. Ove sezone prosječno je bilježio 33,5 poena po meču i bio najbolji strijelac lige, uz 7,7 skokova i 8,3 asistencije.

Povrijedio se na utakmici protiv Oklahome, kada je pao uz vidnu bol, nakon čega je odmah bilo jasno da je riječ o ozbiljnijem problemu.