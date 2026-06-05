Nije imao para za sladoled, sada prima 3 penzije: Burna životna priča našeg pjevača, javno priznao da vara ženu

Mile je svoju ispovijest započeo istakavši da je svega bilo, samo ne novca.

Izvor: Instagram/milekitic

Pjevača Mileta Kitića prati buran život, a on je otvorio dušu i iznio detalje iz svog života. Tom prilikom, on je progovorio o odrastanju, ljubavnicama, ali i o temama o kojima prethodno nije mnogo pričao, a tiču se privatnog života.

Mile je potekao iz jednog sela u Bosni, a postoji i zanimljivost. Naime, uprkos velikoj popularnosti, malo ko zna njegovo pravo ime. Kako je pjevač istakao jednom prilikom za Telegraf, u ličnoj karti mu piše Milojko.

"Vrlo rijetko me zovu Milojko, čak i u familiji imam ljude koji ne znaju da se zovem Milojko, nego misle Mile. Milojko mi je ime, to mi je dao moj pokojni otac. U selu je bio jedan koji je bio i kockar i ženskaroš, problematičan, ali je bio glavni u selu - zvao se Milojko! Po njemu sam dobio ime", otkrio je on.

"Bili smo jako siromašni"

Mile je svoju ispovijest započeo istakavši da je svega bilo, samo ne novca. Prisjetio se perioda kada nije mogao da kupi sladoled, ali je ipak osjećao zahvalnost zbog dobrih odnosa u porodici, ali i što je imao gdje da spava.

"Moj otac nije bio mnogo opasan. Do 15. godine živeo sam na selu, otac je otišao za Ameriku, bio sam najmlađi. Ja sam bio mezimac i zaštićen sam bio, otac nije bio strog. Kada sam završio srednju školu, otišao sam za Sarajevo. Imao sam odličan odnos sa porodicom, otac je bio uticajan čovjek. On je za vrijeme rata bio u ropstvu, bio je u Njemačkoj 5 godina, a prije rata je pohađao večenje škole, pa je bio odbornik u selu. Bio je veoma uticajan, bili smo složna porodica, ali jako siromašni. Bilo je svega od hrane, nedostajalo mi je da kupim neke patike, loptu, ali toga nije bilo, svega je bilo samo ne para. Nikada nisam imao para da kupim sladoled, ali imao sam gdje da spavam", prisjeća se pjevač.

Početak karijere

Njegovi muzički počeci su se dogodili jako rano, a sve je krenulo od amaterskih takmičenja kada njegov talenat nije mogao da prođe neopaženo.

"Rano sam se opredijelio za muziku. Bilo je jednom takmičenje pjevača amatera i ja sam tu odnio pobjedu. Nakon tih nekoliko takmičenja ja sam krenuo da pjevam po kafanama. 6. juna 2024. je 50 godina otkako pjevam", govorio je Mile svojevremeno u Premijeri "Vikend Specijal".

Mile je jednom prilikom objasnio kako pamti period Južnog vetra.

"Kao najljepši period. To je bilo divno. Mi smo sve dijelili, pa čak i pjesme. Druženja iz tog perioda su posebna, koncerti, turneje. Sad je vrijeme drugačije, rijetko s kim se viđam od kolega, osim kad su neke proslave ili se slučajno sretnemo. Ali sa svima sam dobar", prisjetio se pjevač tada.

"Imao sam ljubavnicu i kad sam se oženio"

Mile ne krije da su mnoge žene prošle kroz njegov život, ali otkriva i da kolege sa javne scene imaju ljubavnice.

"Ne postoji grad gdje nisam imao djevojku, imao sam jednom deset odjednom. Nikada nisam plakao zbog nekog, bio sam mlad. Mlad sam se i oženio, i kada sam se oženio imao sam ljubavnicu, imam i dan danas. Pored Marte imam. Skoro sve moje kolege imaju paralelne veze, trenutne 'izlete'. Jedno osamdeset odsto. Ne mogu da ih imenujem. Odu na turneju i sretnu neku i eto. Vide lijepu ženu, pa što ne bi. Te žene su "usputne stanice'", objasnio je on ranije.

"Imam ćerku iz prvog braka"

Folker je u tom razgovoru otkrio da ne krije ćerku iz prvog braka, ali da se Elena ne druži mnogo sa njom, međutim, odnos im je ispunjen poštovanjem.

"Oženio sam se mlad, imam ćerku iz prvog braka. To nikada nisam htio da sakrijem. U Beogradu je upisala tekstilni dizajn. Ja sam se razveo od žene, ali nju nikada nisam htio da krijem. Viđamo se, u kontaktu smo. Ona ima dvoje djece. Elena nju poznaje, ne druže se mnogo, ali se poštuju", kaže on.

Želeo da bude profesor

Mile nam je jednom prilikom otkrio koji su mu bili planovi za budućnost, a tom prilikom, pitali smo ga da li ima neku neostvarenu želju. Odgovorio je sledeće:

"Bio bih neskroman da tražim bilo šta više od ovog. Nisam očekivao ni pet posto od onoga što sam ostvario, eto, jedino to što sam maštao da budem profesor fizičkog, ja sam i upisao DIF u Sarajevu, ali nijednom nisam otišao. Eto, ja bih još da imam diplomu profesora fizičkog. Da predajem fizičko", iskren je Mile.

Danas prima tri penzije

Podsjetimo, tokom svoje karijere, folker je zaradio je mnogo novca i sada sa suprugom Martom i ćerkom Elenom uživa u lagodnom životu.

On i sada vrijedno radi, ali poznato je da dobija i penzije, i to ne jednu, već tri.

"Ja sam već u penziji. Imam veliku penziju. I to čak dvije. Bosansku, 62 eura, uplaćivao sam penziono i socijalno. Imam i ovde 70 eura, može da se skupi za jedan kvalitetan ručak u Beogradu. Šalim se malo (smijeh). Uplaćivao sam minimalce samo da bih imao zdravstveno osiguranje. Ako se dosad nisam organizovao da mirno provedem ostatak života, onda bi trebalo da me ubiju. Pedeset godina pjevam, poderao sam se pjevajući. Ako nisam uspio nešto da sačuvam, onda ništa nisam uradio. Nisam neke milione zaradio, ali imam dovoljno da živim bezbrižno do kraja života", rekao je on.

Izvor: Kurir/ MONDO