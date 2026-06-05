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Pjevačica se razvela, pa odlučila da ponovo živi sa bivšim mužem: Evo zbog čega ne želi opet da se uda

Pjevačica se razvela, pa odlučila da ponovo živi sa bivšim mužem: Evo zbog čega ne želi opet da se uda

Autor Ana Živančević
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Iako su se zvanično razveli, Anabela i Andrej Atijas su nakon kratkog vremena odlučili da ponovo žive zajedno.

Pjevačica se razvela, pa odlučila da ponovo živi sa bivšim mužem: Evo zbog čega ne želi opet da se u Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Nakon razvoda od muzičara Gagija Đoganija, pjevačica Anabela Atijas stupila je 2012. godine u brak sa biznismenom Andrejem Atijasom, sa kojim je ubrzo dobila ćerku Blanki.

Tokom narednih nekoliko godina porodica je živela na relaciji Beograd–Sarajevo, nakon čega su nastupile bračne nesuglasice. Zbog narušenih odnosa zbog Andrejevog problema sa alkoholom, pjevačica je 2019. godine donijela odluku o razvodu.

Pogledajte njihove fotografije:

Ipak, nekadašnji supružnici su zadržali blizak odnos, pa su već naredne godine nastavili zajednički život, ali su odlučili da ne stanu ponovo na "ludi kamen".

"Razveli smo se papirološki, bila je jedna pauza od tri mjeseca, ali sada je sve u redu. Živimo zajedno u našem stanu. Srećna sam što sam tom odlukom napravila potez da on napravi potez i to je dokaz da se ljudi ipak mijenjaju zbog ljubavi", izjavila je pjevačica za Novu.

Podsjetimo, par se nedavno pojavio nakon dužeg vremena u javnosti na rođendanu menadžera Nenada Šipke.

Pogledajte kako su izgledali:

@mondo.zabava

Anabela sa mužem Andrejem Atijasom stigla na privatno slavlje u Beogradu 📽️: Mondo #mondo #mondoportal #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

Tagovi

anabela atijas bivši muž

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