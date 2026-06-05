Kako navodi izvor, ljekari su dva puta intervenisali prije nego što je Mina Kostić prebačena u psihijatrijsku ustanovu.
Pjevačica Mina Kostić prolazi kroz veoma težak period u životu. Ona se već nekoliko dana nalazi u psihijatriskoj ustanovi "Dr Laza Lazarević" zbog, kako su pisali mediji, agresivnog ponašanja.
Ona je tamo već treći dan, a prema saznanjima Kurira ona se već sada osjeća bolje i prebačena je sa intenzivne njege na žensko odeljenje.
Dalje se navodi da su izvori bliski pjevačici izjavili da je ona u nedelju prolazila kroz vrlo težak period i emotivno stanje.
Komšije, koje su čule jaukanje i dreku iz njenog stana, pozvale su Hitnu pomoć. Navodno, na njenu adresu Hitna dva puta dolazila i oba puta je pjevačica odbijala da bude hospitalizovana.
Hitna pomoć dva puta intervenisala, Mina Kostić odbijala pomoć: Otkriveno šta se dešavalo prije hospitalizacije
Na kraju je pozvana policija, koja je uspjela da smiri pjevačicu i preveze je u psihijatrijsku ustanovu.
"Dva puta je dolazila Hitna pomoć i oba puta je odbijala da pođe sa njima. Potom je pozvana policija. Ostalo znate", rekao je izvor.
Hitna pomoć dva puta intervenisala, Mina Kostić odbijala pomoć: Otkriveno šta se dešavalo prije hospitalizacije
Izvor: Telegraf/ MONDO