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Hitna pomoć dva puta intervenisala, Mina Kostić odbijala pomoć: Otkriveno šta se dešavalo prije hospitalizacije

Hitna pomoć dva puta intervenisala, Mina Kostić odbijala pomoć: Otkriveno šta se dešavalo prije hospitalizacije

Autor Ana Živančević
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Kako navodi izvor, ljekari su dva puta intervenisali prije nego što je Mina Kostić prebačena u psihijatrijsku ustanovu.

Hitna pomoć dva puta intervenisala, Mina Kostić odbijala pomoć: Otkriveno šta se dešavalo prije hosp Izvor: YouTube/Novo jutro

Pjevačica Mina Kostić prolazi kroz veoma težak period u životu. Ona se već nekoliko dana nalazi u psihijatriskoj ustanovi "Dr Laza Lazarević" zbog, kako su pisali mediji, agresivnog ponašanja.

Ona je tamo već treći dan, a prema saznanjima Kurira ona se već sada osjeća bolje i prebačena je sa intenzivne njege na žensko odeljenje.

Dalje se navodi da su izvori bliski pjevačici izjavili da je ona u nedelju prolazila kroz vrlo težak period i emotivno stanje.

Komšije, koje su čule jaukanje i dreku iz njenog stana, pozvale su Hitnu pomoć. Navodno, na njenu adresu Hitna dva puta dolazila i oba puta je pjevačica odbijala da bude hospitalizovana.

Na kraju je pozvana policija, koja je uspjela da smiri pjevačicu i preveze je u psihijatrijsku ustanovu.

"Dva puta je dolazila Hitna pomoć i oba puta je odbijala da pođe sa njima. Potom je pozvana policija. Ostalo znate", rekao je izvor.

Izvor: Telegraf/ MONDO

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