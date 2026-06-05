Kako su kazali, u Cetinjskom manastiru visoke goste dočekao je Joanikije, koji je francuskog predsjednika i njegovu delegaciju upoznao sa bogatom i slavnom istorijom Cetinjskog manastira i svetinjama koje se u njemu čuvaju.

Izvor: Mitropolija crnogorsko-primorska

Predsjednik Francuske Emanuel Makron i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, posjetili su Cetinjski manastir i Mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, saopšteno je iz Mitropolije crnogorsko-primorske.

Kako su kazali, u Cetinjskom manastiru visoke goste dočekao je Joanikije, koji je francuskog predsjednika i njegovu delegaciju upoznao sa bogatom i slavnom istorijom Cetinjskog manastira i svetinjama koje se u njemu čuvaju.

Izvor: Mitropolija crnogorsko-primorska

"Za uvažene goste u prostorijama Mitropolije upriličen je prijem, u toku kojeg je u prijatnoj i srdačnoj atmosferi razgovarano o mnogim aktuelnim temama. Makron je mitropolita Joanikija upoznao sa razlozima njegove posjete Crnoj Gori, kao i perspektivama i mogućnostima koje se otvaraju pred Crnom Gorom u okviru članstva u Evropskoj uniji" navodi se u saopštenju.

Joanikije je gostima poželio dobrodošlicu i istakao važnost posjete Makrona Crnoj Gori.

"Govorio je o misiji, kulturnoj i duhovnoj djelatnosti Mitropolije crnogorsko-primorske u Crnoj Gori, kao i o mnogovjekovnom staranju Srpske pravoslavne Crkve na očuvanju i izgradnji hrišćanskog i kulturnog nasljeđa na ovim prostorima" naveli su.

Prema njihovim riječima, ovaj susret je bio prilika da se sagovornici podsjete na neraskidive i jake veze naših naroda u prošlosti.

"Prijateljstvo i savezništvo u Prvom i Drugom svjetskom ratu ostaju kao čvrst temelj na kome treba graditi budućnost ovih odnosa. Joanikije je podsjetio i da su se mnogi naši vladari, vojskovođe, književnici i duhovnici obrazovali na čuvenim francuskim univerzitetima" istakli su iz Mitropolije.

Govoreći o svojim slavnim prethodnicima, bez čije uloge je nemoguće zamisliti istoriju Crne Gore, Joanikije je izrazio uvjerenje da Crna Gora u kulturnom i duhovnom dijelu ima šta da ponudi savremenoj Evropi.

"Borba za slobodu, čast i dostojanstvo, kao i hrišćanska spremnost na žrtvu, krasili su ovaj slobodarski narod. Bez tih univerzalnih i vječnih vrijednosti nijedan narod i nijedna država ne bi imali dubljeg smisla" naglasili su.

Na kraju prijateljskog i iskrenog razgovora, kako su zaključili, Makron se zahvalio domaćinu na srdačnom dočeku i lijepom razgovoru, a Joanikije je predsjedniku Francuske, u znak sjećanja na ovu posjetu, poklonio repliku ranohrišćanskog diskosa, poznatog pod nazivom „Podgorička čaša“, relikviju koja je pronađena na lokalitetu Duklja, a koja se danas čuva u čuvenom muzeju Ermitaž.