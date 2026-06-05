Početak meča zakazan je za 18 sati i 30 minuta.

Izvor: FSCG

Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Košicama, u prijateljskom meču, sa Slovačkom.

Biće to njihov treći međusobni duel.

Slovaci su slavili u prvom duelu koji je odigran u junu 2014. godine u Bratislavi 2:0, dok je 2022. godine meč na Gradskom stadionu u Podgorici završen bez pobjednika. rezultatom 2:2.

Početak meča zakazan je za 18 sati i 30 minuta.

Crnogorski fudbaleri dobru uvertiru za gostovanje Slovačkoj imali su u Plovdivu, gdje su u ponedjeljak slavili protiv Bugarske 1:0.