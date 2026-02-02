Janis Adetokumbo će po svemu sudeći da napusti Milvoki u narednih nekoliko dana i da promijeni sredinu. Najveće šanse daju se Golden Stejtu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Janis Adetokumbo napušta Milvoki. Već neko vrijeme priča se o tome i njegov trejd će napraviti nove potrese u NBA ligi. Dvostruki MVP i čovjek koji je donio Baksima titulu želi da ode sa broda koji tone. Velike greške i pogrešne odluke dovele su do toga da ekipa krene da pada i šanse da se to popravi tako brzo su male, gotovo nemoguće.

Zato je tražio od kluba da nađu zajednički jezik i da ga trejduju i čelnici su to prihvatili. Neće napraviti istu grešku kao Dalas sa Lukom Dončićem i izvjesno je da će pokušati da "opljačkaju" druge ekipe kako bi doveli zamjenu. Rok za trejdove ističe 5. februara, što znači da imaju još samo nekoliko dana da nađu rešenje.

"Milvoki su tokom vikenda pričali sa timovima koji su zainteresovani, poslali su kontra ponude. Četiri kluba su pokazala najveće interesovanje - Minesota, Golden Stejt, Njujork i Majami. Sada se sve vrti oko cijene. Mlad igrač, uz veliki broj pikova na draftu. Ko će to da parira sa tim? Jedino pitanje je da li će to da urade u narednih nekoliko dana ili će da čekaju kraj sezone i da onda pregovaraju", rekao je novinar Šams Čaranija.

Janisov ugovor za tekuću sezonu iznosi 54.126.450 dolara, pa slijedi rast, u sezoni 2026/27 plata je 58.456.566, a za sezonu 2027/28 iznosi 62.786.682. S tim što za tu poslednju sezonu ima igračku opciju što znači da može da izađe iz ugovora.