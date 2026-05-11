Budućnost Voli u utorak s početkom u 20h dočekuju Rumune u majstorici četvrtfinala plej-ofa ABA lige

Ovo je Budućnost Voliju najvažniji meč u dosadašnjem dijelu sezone u ABA ligi.

Dočekuju Kluž u majstorici četvrtfinala.

"Svjesni smo važnosti ove utakmice i moramo je dočekati maksimalno spremni. Kao što sam rekao i poslije druge utakmice, potrebno je da budemo agresivniji, brži, čvršći i fokusiraniji", kazao je Andrej Žakelj.

Dodao je i da se nadaju pobjedi.

"Znamo sve o njima, kao i oni o nama, tako da će odlučivati upravo te osnovne stvari o kojima sam pričao. Nadam se da ćemo biti na nivou na kojem treba da budemo i da ćemo na kraju doći do pobjede", ističe Žakelj.

Rašid Sulajmon je svjestan da ih očekuje utakmica sezone.

,,Očekuje nas utakmica puna energije, emocije i intenziteta. Ovo je utakmica sezone. Znamo da će naši navijači doći sa željom da vide tim koji igra srcem i upravo to planiramo da pokažemo na terenu. Želimo da damo sve za klub, navijače, grad i da na kraju dođemo do pobjede".

Osvrnuo se i na prehodni meč.

,,Prošla utakmica je bila veoma teška i očekujemo nešto slično i sada. Mislim da obje ekipe mogu da šutiraju mnogo bolje nego u prethodnim mečevima i vjerujem da će procenat šuta ovoga puta biti na višem nivou. Takođe, očekujem veliku borbu i mnogo kontakta", jasan je Sulajmon.

Zaključio je da moraju biti maksimalno fokusirani.

,,Da bismo pobijedili, moraćemo maksimalno da budemo fokusirani u odbrani i vjerujem da će upravo taj segment napraviti razliku.

Igranje pred našim navijačima daje nam dodatno samopouzdanje. „Morača” je za nas tvrđava, a energija sa tribina uvijek nam donese dodatni adrenalin. Vjerujem da će upravo podrška navijača biti ono što može da nam donese dodatni impuls i napravi razliku u ovakvoj utakmici".