"Plavi" su u polufinalu ABA lige.
Košarkaši Budućnost Volija u majstorici su savladali Kluž rezultatom 112:81.
BANG! Juwan Morgan with a ferocious one-handed slam!@KKBuducnostVOLI#ABAPlayoffs#AdmiralBetSlamDunkpic.twitter.com/sLP15ldZtd— AdmiralBet ABA League (@ABA_League)May 12, 2026
Donekle se i revanširala klubu iz Rumunije za eliminaciju iz Evrokupa, ali i zakazala polufinale protiv Dubaija.
BANG! Juwan Morgan with a ferocious one-handed slam!@KKBuducnostVOLI#ABAPlayoffs#AdmiralBetSlamDunkpic.twitter.com/sLP15ldZtd— AdmiralBet ABA League (@ABA_League)May 12, 2026
BUDUĆNOST - KLUŽ 112:81 (29:19, 26:24, 25:27, 32:11)
Podgorica - Dvorana "Morača". Gledalaca: 2.540. Sudije: Belošević, Obrknežević, Jevtović (Srbija).
Budućnost: SULAJMON 24, Megi 5, Mejs 4, Slavković, Tanasković 11, FEREL 12, JOVANOVIĆ 6, MORGAN 5, BUTSIJEL 3, Nikolić 16, Kovlijar 5, Butej 21.
Kluž: Molinar 15, Ćepoj, Sizer 6, Miron, KULVITIS 4, Altit, MILETIĆ 16, RASEL 24, Petrik, VUDBERI 5, Ričard 3, KRIK 8.