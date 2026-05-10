Košarkaši Budućnost Volija u petak poraženi od Kluža (94:90) u drugom meču četvrtfinala AdmiralBet ABA lige. Majstorica je na programu u utorak (20h) u Podgorici

Košarkaši KK Budućnost Voli nijesu uspjeli da riješe četvrtfinalnu seriju AdmiralBet ABA lige protiv U-BT Cluj-Napoca već nakon dvije utakmice. Nakon pobjede u Podgorici rezultatom 86:73, “plavi” su u petak poraženi u Rumuniji 94:90, pa će odluka o putniku u polufinale pasti u utorak od 20 časova u “Mtel dvorani Morača”.

Ekipa Budućnosti u revanšu nije djelovala dovoljno čvrsto u odbrani, što potvrđuje i 94 primljena poena. Tokom meča crnogorski šampion nije uspijevao da stekne ozbiljniju prednost, a najveća razlika iznosila je pet poena (54:49). Posljednje vođstvo Budućnost je imala nakon trojke Jogija Ferela za 88:87, ali je finiš pripao domaćinu. U završna tri minuta “plavi” su postigli samo dva poena, dok je Kluž serijom poena preokrenuo rezultat, a pobjedu potvrdio trojkom Fetsa Rasela.

Nakon utakmice, košarkaš Budućnosti Đorđije Jovanović istakao je da su presudili pad koncentracije i manjak energije u ključnim momentima.

„Imali smo periode dobre igre, ali nijesmo uspjeli da održimo fokus i intenzitet tokom cijelog meča. Sada je najvažnije da se odmorimo, analiziramo greške i spremni dočekamo odlučujući duel u Podgorici“, rekao je Jovanović.

On smatra da će ključ u majstorici biti znatno bolja igra u defanzivi.

„Protiv ekipe kakva je Kluž, odbrana mora da bude na mnogo višem nivou od samog početka. Oni su izuzetno opasni u tranziciji, a mi smo već pokazali da u napadu imamo kvalitet. Potrebno je samo da budemo agresivniji i disciplinovaniji kako bismo došli do pobjede i plasmana u polufinale“, objasnio je košarkaš Budućnosti.

Probleme treneru “plavih” dodatno su pravile povrede i skraćena rotacija. Zbog problema sa stopalom u sastavu nije bilo Oleksandra Kovlijara, dok Andrija Slavković i Džejms Tompson nijesu dobijali minutažu. Slična situacija očekuje se i u odlučujućem meču, zbog čega će doprinos svih igrača biti od velikog značaja.

„Svako mora da pruži maksimum kako bi se dobile ovakve utakmice. Imamo dovoljno vremena da se pripremimo, odgovorimo na njihov ritam i pokušamo da ih svedemo na manji broj poena. Kada uspijemo u tome, vjerujem da ćemo biti mnogo bliži pobjedi“, poručio je Jovanović.

Duel u utorak biće šesti međusobni susret Budućnosti i Kluža u posljednja dva mjeseca. Sve je počelo eliminacijom “plavih” iz Evrokupa 11. marta, kada je rumunski tim slavio 100:82, nakon čega je Budućnost vezala tri pobjede protiv istog rivala — dvije u Top 8 fazi ABA lige i jednu u četvrtfinalnoj seriji plej-ofa. Ipak, poraz u Rumuniji produžio je seriju i zakazao novu odlučujuću utakmicu u Podgorici.

Jovanović je na kraju pozvao navijače da ispune “Moraču” i pomognu ekipi u jednom od najvažnijih mečeva sezone.

„Očekujem punu dvoranu i veliku podršku sa tribina. Pred ovakvom publikom je zadovoljstvo igrati, a energija navijača može da bude presudna. Pred nama je veoma važna utakmica i nadam se da će navijači doći u što većem broju“, zaključio je Jovanović.