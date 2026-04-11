Trener Denver Nuggets Dejvid Adelman donio je iznenađujuću odluku u finišu regularnog dijela sezone u NBA, odlučivši da odmori glavne igrače u utakmici protiv Oklahoma City Thunder.

Kako prenose američki mediji, iako se Denver bori za što bolju poziciju pred plej-of, na parketu nijesu bili ključni igrači poput Nikola Jokić, Džamala Marija, Erona Gordona i drugih startera. Uprkos tome, rezervisti su iskoristili priliku i ostvarili pobjedu, predvođeni Valančijunasom i Stroterom.

Ipak, ova odluka mogla bi imati ozbiljne posljedice po Jokića u individualnom smislu. Poznato je da srpskom asu “visi” MVP nagrada zbog većeg broja propuštenih utakmica ranije tokom sezone, a pravilo lige nalaže minimum od 65 odigranih mečeva za ulazak u konkurenciju za najvažnija priznanja.

To znači da Jokić više nema pravo na odmor i moraće da nastupi u posljednjem meču regularnog dijela protiv San Antonio Spurs ukoliko želi da ostane u trci za MVP priznanje i mjesto u idealnoj petorci lige.

Jokić ove sezone bilježi impresivan prosjek od 27,9 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija po utakmici.