Denver je trenutno 5. na Zapadu i moraće maksimalno da se potrudi da do kraja sezone izbori što bolji plasman u dalju fazu takmičenja

Denver nije imao sreće ove sezone - brojne povrede, pa i dugačka klupa u nekim momentima nije mogla mnogo toga da promijeni. Ipak, neki od mečeva u kojima je Dejvid Adelman mogao da računa na sve igrače ili makar one najbitnije, trebalo je da budu pobeđeni. Zašto nisu? Novinari u Sjedinjenim Američkim Državama kao krivca vide trenera Dejvida Adelmana i njegovo izbacivanje iz igre Nikole Jokića i Džamala Mareja.

Nikola Jokić igra još jednu nevjerovatnu sezonu, Džamal Marej je, kako bi se to reklo u prajmu, na vrhuncu karijere, a Denver ne može dalje od trenutno 5. mjesta na tabeli Zapada? Iako je tim iz Kolorada imao brojne probleme, u jednom dijelu sezone van terena bila je cela prva petorka. Dogodilo se i ono na šta nismo navikli - Nikola Jokić se povrijedio i mjesec dana nije mogao da pomogne ekipi. Eron Gordon je bio van terena, Krstijan Braun. Džamal Marej, Pejton Votson, Kameron Džonson... a nekoliko mečeva i Jonas Valančijunas.

I možda nije sasvim ispravno za rezultate Denvera okriviti samo Adelmana, ali nemoguće je ignorisati greške u postavi koje su donekle dovele do izgubljenih mečeva. Šta je rješenje? Novinar Hoakin Gonzales Borha je u tekstu za "LWOS" analizirao problem tima iz Kolora i do jedinog rješenja, pomalo suludog, ali čini se da boljeg nema ako Denver želi pobjedu - samo prestanite bez postava bez Jokića i Mareja, naveo je u tekstu.

Džonson i Votson u postali su važni igrači u ekipi Denvera, ali njih dvojica, baš kao i rezervni centar Valačnijunas u mnogome zavise od igre Džamala Mareja. Očigledan primjer problema bio je meč 27. februara koji su Nagetsi imali "u rukama". Vodili su 33:19, a onda je Adelman drugu četvrtinu započeo bez Ol-star igrača, što je dovelo do pada i serije od 9:2, pa samim tim i povratka u meč. Sličan scenario obilježio je i susret protiv Minesote, pošto je serija rivala od 9:0 uslijedila bez Mareja na terenu.

"Jokić i Marej su nesumnjivo najbolji kada igraju zajedno, ali njihova efikasnost u kombinaciji sa drugim ključnim igračima poput Kristijana Brauna ili Pejtona Votsona značajno varira. Iako je ovaj tim talentovan, on nema pouzdanog kreatora šuteva van dva Ol-star igrača. Upravo zbog toga potpisali su Tajusa Džonsa.

Brus Braun, koji je u toku ljetne pauze nerazumljivo viđen kao rješenje za rezervnog plejmejkera, ponovo je potvrdio ono što smo već znali: najbolje ga je koristiti kao igrača van lopte i defanzivca. Džejlen Piket i Džulijan Stroter pokazali su zanimljive iskre talenta, ali i dalje su daleko od toga da budu pouzdani igrači koji prave razliku na najvišem nivou", naveo je tekstu.

"Konačno, sposobnost kreiranja šuteva koju je Džonson demonstrirao u Bruklinu još nije vidljiva u Denveru. Izgleda da nema isti nivo samopouzdanja koji je imao sa Netsima, što je uticalo i na njegovu pouzdanost kao preciznog šutera, čak i kada dobija potpuno otvorene šuteve."

Nikola Jokić na terenu provodi 34,6 minuta, odigrao je 50 mečeva i prosječno bilježi 28,6 poena, 12,5 skokova i 10,4 asistencije. Marej provodi koju sekundu duže - 34,9 minuta, ubacio 25,5 poena, 4,3 skoka i 7,1 asistenciju. Čini se da to nije dovoljno za NBA prsten?

"Za sada, fokus Adelmana i tima mora da ostane na onome u čemu Nagetsi najviše briljiraju. Oba Ol-star igrača moraju da ostanu primarni motori napada svih 48 minuta. Sa plej-of pozicijama u igri, Denver ne može sebi da dozvoli da ovu lekciju uči kroz poraze", naveo je.