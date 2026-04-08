Sa velikom tugom i žaljenjem primili smo vijest o smrti Duška Vujoševića, legendarnog košarkaškog trenera i prvog selektora reprezentacije Crne Gore, piše u saoštenju Budućnost Volija.

Izvor: MN Press

"Plavi" se oprostili od trofejnog trenera, prenosi Dan

Sa velikom tugom i žaljenjem primili smo vijest o smrti Duška Vujoševića, legendarnog košarkaškog trenera i prvog selektora reprezentacije Crne Gore, piše u saoštenju Budućnost Volija.

"Vujošević je bio jedna od najznačajnijih ličnosti regionalne i evropske košarke, trener koji je obilježio čitavu epohu i ostavio dubok i trajan trag, kako kroz vrhunske rezultate, tako i kroz generacije igrača koje je stvarao i afirmisao. Njegova bogata i dugogodišnja karijera, započeta 1976. godine, bila je ispunjena trofejima i vrhunskim dostignućima, a njegov rad prepoznat je kao spoj znanja, discipline, autoriteta i posvećenosti radu sa igračima".

Posebno se isticao kao trener i učitelj, koji je svojim pristupom oblikovao ne samo igrače, već i ličnosti, ostavljajući snažan uticaj na brojne generacije košarkaša i ukupni napredak košarke na ovim prostorima i šire.

"Za crnogorsku košarku imao je poseban značaj. Kao prvi selektor reprezentacije Crne Gore, dao je nemjerljiv doprinos njenom formiranju i afirmaciji, postavljajući temelje koji i danas predstavljaju važan dio našeg košarkaškog sistema. Značajan trag ostavio je i u crnogorskoj klupskoj košarci, kao šef stručnog štaba Budućnosti, gdje je vodio brigu i o igračima mlađih selekcija, kao i kasnije u ulozi stručnog savjetnika u SC Derbyju, doprinoseći svojim iskustvom i autoritetom unapređenju igrača, trenera i ukupnog sistema".

Rođen u Podgorici, uvijek je s ponosom isticao svoje porijeklo, zbog čega njegov odlazak ima posebnu težinu za naš grad i crnogorsku sportsku javnost.

"Duško Vujošević je u Budućnosti imao posebno mjesto, a njegov odlazak doživljavamo kao gubitak iskrenog prijatelja našeg kluba. Uspomenu na njega čuvaćemo sa posebnim poštovanjem. U ime KK Budućnost Voli i u svoje lično ime, izražavam najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i cjelokupnoj košarkaškoj javnosti", kaže se na kraju saopštenjja "plavih", koje je potpisao prvi čovjek kluba Dragan Bokan