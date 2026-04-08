Tužna vijest za košarkaški sport, napustio nas je legendarni trener Duško Vujošević.

Izvor: MN Press

Proslavljeni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je u 68. godini u Beogradu. Vujošević je najtrofejniji trener u istoriji KK Partizan i ostavio je dubok trag u Humskoj. Posljednji ugovor imao je prije pet godina u rumunskom Klužu, dok je njegovo zdravlje već neko vrijeme bilo narušeno i imao je velikih problema sa bubrezima.

Nakon transplantacije koja je obavljena u Bjelorusiji, Duško Vujošević primljen je sredinom marta u Urgentni centar u Beogradu zbog upale pluća i zbog sumnje na srčane komplikacije, zbog čega je zadržan na liječenju.

Duško Vujošević je u košarku ušao kao trener još sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada je vodio prvo omladince, a onda je prvi samostalni posao imao u OKK Beogradu 1982. godine. Trenirao je zatim Mladost iz Zemuna, pa bio pomoćnik i glavni trener u Partizanu - prvo od 1987. do 1989. godine, pa poslije kratke epizode u Grčkoj opet je vodio ekipu u sezoni 1990/91, prije nego što će crno-bijeli osvojiti evropski trofej.

Kratko je zatim vodio i Crvenu zvezdu, bio je u Breši, Olimpiji Pistoji, Pezaru, Radničkom, a zatim je najbolje dane svoje trenerske karijere proveo od 2001. do 2010. godine u Partizanu, koji je vodio i od 2012. do 2015.

Osvojio je 11 titula u domaćem prvenstvu sa Partizanom, dok je pet puta bio šampion ABA lige. Ima i tri Kupa Radivoja Koraća, dok je vodio i Partizan na fajnal-for 2010. godine u Parizu. Takođe, ima i FIBA Korać Kup iz 1989. godine, dok je pored pomenutih klubova vodio i reprezentacije Srbije i Crne Gore, pa same Crne Gore, Bosnu i Hercegovinu, CSKA iz Moskve, Limož i na posljetku Kluž.

Legende - nekadašnji košarkaš Partizana Goran Grbović i doskorašnji trener Duško Vujošević. Šampionski tandem KK Partizan - trofejni trener Duško Vujošević i predsednik Predrag Danilović.

