Sa Malog Kalemegdana su se oglasili kratkim saopštenjem.

Crvena zvezda se oglasila saopštenjem povodom smrti legendarnog trenera Duška Vujoševića. Iako je rođeni Podgoričanin ikona Partizana, jednu sezonu je sjedio i na klupi crveno-bijelih, bilo je to u sezoni 1991/92.

"KK Crvena zvezda primio je u srijedu vijest da je košarkaški trener Duško Vujošević preminuo u Beogradu u 67. godini života.

Povodom smrti Duška Vujoševića, koji je tokom trenerske karijere bio trener brojnih klubova, uključujući i našeg, KK Crvena zvezda izražava saučešće porodici Duška Vujoševića. U Beogradu 08.04.2026. godine", navodi se u kratkom saopštenju KK Crvena zvezda.

Vujošević je najtrofejniji trener u istoriji KK Partizan i ostavio je dubok trag u Humskoj. Posljednji ugovor imao je prije pet godina u rumunskom Klužu, dok je njegovo zdravlje već neko vrijeme bilo narušeno i imao je velikih problema sa bubrezima.

Nakon transplantacije koja je obavljena u Bjelorusiji, Duško Vujošević primljen je sredinom marta u Urgentni centar u Beogradu zbog upale pluća i zbog sumnje na srčane komplikacije, zbog čega je zadržan na liječenju.