Nikola Rokvić slomljen zbog smrti Duška Vujoševića: Oprostio se na ovaj način "s Bogom legendo"

Proslavljeni košarkaški trener, Duško Vujošević, preminuo je posle duže bolesti u 68. godini. Od njega se oprostio Nikola Rokvić.
Vest o smrti našeg legendarnog trenera, Duška Vujoševića, danas je zatekla i rastužila mnoge. Od bivšeg i jednog od najuspešnijih trenera KK Partizana, oprostio se i pevač Nikola Rokvić.
"S Bogom, legendo!!!" napisao je Nikola na Instagramu i na taj način se oprostio od Vujoševića.
Duško Vujošević bio je jedan od najznačajnijih košarkaških trenera u istoriji jugoslovenske i srpske košarke.
Rođen je 3. marta 1959. godine u Podgorici. Svoju trenersku karijeru započeo je neobično rano, radeći sa mlađim kategorijama, a već sa 26 godina (1985. godine) preuzeo je kormilo prvog tima Partizana.
Podsetimo, nakon transplantacije bubrega koja je obavljena u Belorusiji, Duško Vujošević primljen je sredinom marta u Urgentni centar u Beogradu zbog upale pluća, i zbog sumnje na srčane komplikacije, zbog čega je zadržan na lečenju, kada je bio podvrgnut i detaljnim kardiološkim ispitivanjima.