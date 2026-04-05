Poznati američki novinar Kevin O'Konor ostao bez teksta zbog "Sombor šafla" - koša kojim je Nikola Jokić preko Viktora Vembanjame donio veliku pobjedu Denveru protiv San Antonija.

Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia / YouTube / Yahoo! Sports NBA / Screenshot

Novinar "Jahu sportsa" Kevin O'Konor oduševljen je kao i mnogi utakmicom Denver - San Antonio, a posebno čudesnim pogotkom Nikole Jokića preko Viktora Vembanjame. Izveo je "Joker" čuveni "Sombor šafl", okrenuo se oko sebe i u padu, uz korak unazad, poentirao preko Vembanjame visokog 224 centimetra.

"Jokićev koš preko Vembanjame jedan je od najboljih poteza ove decenije. I dok svi pričaju o MVP trci između Šeja Gildžus-Aleksandra i Vembanjame, mislim da smo u ovoj večeri dobili podsjetnik - nemojte da zaboravite 'Džokera'", napisao je O'Konor.

U toku dana, on je podijelio i mišljenje kolege Džastina Termina, radijskog novinara koji pokriva NBA, koji žali zato što je Nikola Jokić (31) toliko stariji od Vembanjame (22).

"Šteta što Jokić nije malo mlađi. Da imamo pred sobom 15 godina duela Vembija i Jokića, bilo bi to jedno od najvećih rivalstava svih vremena. Ova dva momka su nevjerovatna", napisao je on, a O'Konor se apsolutno složio. "Svaka napisana riječ je tačna. Uživaću u duelima Jokića i Vembija sve dok ih budem gledao".

Jedan podatak pokazuje da je Jokić "tatA"

Iako je San Antonio (59-19) ušao u meč kao drugoplasirani na tabeli Zapada i sa značajno boljim skorom od četvrtoplasiranog Denvera (50-28), Vembanjama i saigrači osjetili su na svojoj koži koliko je teško igrati protiv Jokićevog tima kada je u punom sastavu, sa zdravim nosiocima, Džamalom Marejem i posebno Eronom Gordonom.

Denver je ostvario osmu pobjedu u nizu, a mestralni Nikola Jokić ubacio je čak 40 poena, uz 13 asistencija i osam skokova, kao i uz veliku pomoć Kristijana Brauna (21), Kamerona Džonsona (17), Mareja (15 poena i 10 asistencija), Gordona (15 poena), koji je na Jokićevu asistenciju donio produžetak zakucavanjem šest sekundi prije kraja poslednje četvrtine.

Na drugoj strani, Vembanjama je promašio težak šut za pobjedu u poslednjim sekundama, a onda je u završnici produžetka ostao vidno razočaran zbog Jokićevog maestralnog poteza i "Sombor šafla" za pobjedu. Francuz je završio utakmicu sa 34 poena, 18 skokova, sedam asistencija i pet blokiranih šuteva. Ipak, u poslednjih 14 minuta Jokić je ubacio čak 16 poena, a Vembanjama je pogodio samo jedan od četiri šuteva. Taj podatak pokazuje da je Vembanjama, uz svoj ogroman kvalitet, u ovoj fazi karijere ipak još "zelen" za NBA šampiona i trostrukog MVP-a iz Sombora.



