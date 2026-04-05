Pogledajte kako je reagovao Strahinja Jokić jer su se navijači San Antonija smijali zbog faula koji je sviran Nikoli Jokiću.

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći nevjerovatnu utakmicu za Denver i vodio ga do velike pobjede protiv San Antonija u produžetku (136:134), uz pogodak za pobjedu preko Viktora Vembanjame. Na kraju, Jokić je meč završio sa 40 poena, 13 asistencija i osam skokova, uz ponovo brojne ogrebotine po rukama.

Izveo je ovoga puta Jokić čak 15 slobodnih bacanja (a mogao je i više), dok su se neki navijači San Antonija čak i smijali sudijskim odlukama, smatrajući da arbitri štite Somborca. Zbog toga je burno reagovao i Strahinja Jokić.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako je Strahinja Jokić, koji je meč ovoga puta gledao iz lože u Denveru, burno reagovao kada se jedan navijač Spursa smijao Nikoli Jokiću i načinu na koji je dobio slobodna bacanja. Zato je nastala galama, pogledajte kako je to izgledalo:

Na snimku se vidi kako Strahinja Jokić viče na jednog navijača Spursa, kome nije bilo svejedno, pošto znamo da je brat najboljeg košarkaša svijeta - krupniji i od njega.

Situacija se na kraju smirila i nije bilo većeg incidenta, a i Strahinja je sigurno otišao kući zadovoljniji zbog Nikoline pobjede.

Jokićev brat već osuđivan zbog tuče

Krajem prošle godine Strahinja Jokić osuđen je u Americi zbog tuče na utakmici Denvera i L.A. Lejkersa, kada ga je tužio Nikolas Mejer. Jokićev brat priznao je krivicu na sudu i osuđen je na 12 mjeseci uslovno zbog pomenutog prekršaja, pošto je skočio na navijača na tribinama.

Strahinja i Nemanja Jokić napravili su haos na tribinama kada su se sukobili sa jednim navijačem Lejkersa, a na društvenim mrežama snimak je postao viralan. Prvo je došlo do verbalne svađe, a zatim smo vidjeli i fizičke nasrtaje.

Vidjelo se na kratkom klipu koji je izašao u javnost da je supruga Nikole Jokića, Natalija, odmah pritrčala da smiri situaciju, a bila je sa ćerkicom Ognjenom u rukama. Pogledajte kako je izgledao incident zbog kojeg je Strahinja Jokić bio uhapšen, a zatim i osuđen:

