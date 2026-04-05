Viktor Vembanjama priznao da je nadigran u duelu sa Nikolom Jokićem za koga je rekao da je ofanzivno najbolji igrač svijeta.

Denver je prethodne noći pobijedio San Antonio nakon produžetka (136:134) u jednoj od najuzbudljivijih NBA utakmica ove sezone. Duel Nikole Jokića i Viktora Vembanjame bio je prava poslastica, a iskusniji trostruki MVP dominirao je sa 40 poena, 13 asistencija i osam skokova.

Vembanjama, kojeg mnogi vide kao kandidata za MVP nagradu zbog defanzivnog učinka, nakon meča je priznao da je uživao u okršaju sa Jokićem, kojeg je nazvao "najboljim ofanzivnim igračem na svijetu".

"Mislim da je ovo bila sjajna i veoma zabavna utakmica. Šteta što je nismo priveli kraju u našu korist, ali ovakvi mečevi su pravi test. Djeluje kao da je već počeo plej-of", rekao je francuski košarkaš.

Istakao je da Spursi imaju mnogo toga da nauče iz ovog poraza.

"Morali smo ranije da zatvorimo utakmicu i ne dozvolimo Denveru povratak. Ipak, ovakve situacije nas jačaju kao tim", kazao je Vembanjama.

Posebno je naglasio kvalitet Denvera i Jokića.

"Denver je drugačiji od većine timova. Imaju najboljeg ofanzivnog igrača na svijetu. Protiv njih morate igrati vrhunsku odbranu jer su godinama među najboljim napadima u ligi", zaključio je Vembanjama.