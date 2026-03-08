Francuski košarkaš Viktor Vembanjama je od 2023. dosad zabilježio nevjerovatnu statistiku kad su u pitanju blokade, bolji je i od Nikole Jokića

Izvor: YouTube/DNVR Sports/Screenshot

Kako igra Viktor Vembanjama? Zašto je na listi za MVP nagradu? Viktor Vembanjama (22) već je ostvario dostignuće koje su mnogi smatrali gotovo neostvarivim u tako ranoj fazi njegove karijere. U samo 166 utakmica ovaj centar nadmašio je Nikolu Jokića po ukupnom broju blokada, potvrđujući izvanrednu defanzivnu sposobnost koju pokazuje od dolaska u NBA ligu.

Francuski reprezentativac sada ima 577 blokada u karijeri, što ga stavlja ispred Jokićevih 573. Ovo poređenje postaje još impresivnije kada se uzme u obzir vremenski period. Dok je Jokiću za dostizanje sličnog broja blokada bilo potrebno 793 utakmice tokom više od deset godina u dresu Denvera, Vembanjama je to uspio za nešto više od dvije sezone u San Antoniju.

Jokić, kao ključni igrač Nagetsa, igrao je osam sezona duže od mladog Francuza, što dodatno naglašava impresivnost Vembanjamine statistike. Ovaj podatak pokazuje koliko brzo Vembanjama gradi defanzivni ugled i već sada se ističe među najboljim igračima lige. Kombinacija visine, raspona ruku i atletizma pokazuje da je riječ o potencijalnoj budućoj legendi NBA lige.

Vembanjama u ovoj sezoni NBA lige bilježi prosječno 23,8 poena, 11,2 skoka, skoro tri asistencije i tri blokade po utakmici, dok na terenu provodi oko 29 minuta.