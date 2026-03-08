Francuski košarkaš Viktor Vembanjama je od 2023. dosad zabilježio nevjerovatnu statistiku kad su u pitanju blokade, bolji je i od Nikole Jokića
Kako igra Viktor Vembanjama? Zašto je na listi za MVP nagradu? Viktor Vembanjama (22) već je ostvario dostignuće koje su mnogi smatrali gotovo neostvarivim u tako ranoj fazi njegove karijere. U samo 166 utakmica ovaj centar nadmašio je Nikolu Jokića po ukupnom broju blokada, potvrđujući izvanrednu defanzivnu sposobnost koju pokazuje od dolaska u NBA ligu.
Francuski reprezentativac sada ima 577 blokada u karijeri, što ga stavlja ispred Jokićevih 573. Ovo poređenje postaje još impresivnije kada se uzme u obzir vremenski period. Dok je Jokiću za dostizanje sličnog broja blokada bilo potrebno 793 utakmice tokom više od deset godina u dresu Denvera, Vembanjama je to uspio za nešto više od dvije sezone u San Antoniju.
Vembanjama oborio Jokićev rekord: Za dvije godine prestigao ono što je Nikola 10 godina gradio
Jokić, kao ključni igrač Nagetsa, igrao je osam sezona duže od mladog Francuza, što dodatno naglašava impresivnost Vembanjamine statistike. Ovaj podatak pokazuje koliko brzo Vembanjama gradi defanzivni ugled i već sada se ističe među najboljim igračima lige. Kombinacija visine, raspona ruku i atletizma pokazuje da je riječ o potencijalnoj budućoj legendi NBA lige.
Vembanjama u ovoj sezoni NBA lige bilježi prosječno 23,8 poena, 11,2 skoka, skoro tri asistencije i tri blokade po utakmici, dok na terenu provodi oko 29 minuta.