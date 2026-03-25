Srpski košarkaš Nikola Jokić sve je dalje od MVP titule.

Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić sve je dalji od četvrtog MVP priznanja, a u trci su ga trenutno prestigli Šej Gildžus-Aleksander koji prvi favorit, Luka Dončić i Viktor Vembanjama. Ako pitate analitičare sa ESPN, ispred srpskog asa bi trebalo da bude i Džejlen Braun koji ove sezone briljiira u dresu Boston Seltiksa.

Majkl Vilbon i Toni Kornhajzer smatraju da Braun u ovom momentu zaslužuje bolji plasman i da se o njemu jako malo govori. Boston je trenutno drugi na Istoku i Braunu ide dosta zasluga za ovaj rezultat.

Vilbon mu je dao prednost u odnosu na prvu trojicu favorita, dok srpskog asa Nikolu Jokića nije ni spomenuo u ovoj konkurenciji.

"Imam svoj stav o ovome i reći ću vam ovo. Stvar je zategnuta. Moj glas, a nisam ni siguran redosled, mislim da je Džejlen Braun jedan. Mislim da je Šej dva, i mislim da je Viktor tri. Nemojte mi pričati o tipu koji igra na pola terena, Luki Dončiću", jasan je bio Amerikanac.

Izvor: Brian Fluharty / Getty images / Profimedia

Dodao je da bi Vembanjama mogao da skoči na vrh ako San Antonio Sparsi preteknu Oklahoma Siti Tander na tabeli Zapadne konferencije.

Ono čemu daju na značaju prilikom glasanja je forma i rezultati ekipa, a Boston je definitivno premašio sva očekivanja, ako se uzme u obzir da cijele sezone igraju bez povrijeđenog Džejsona Tejtuma koji je povredio Ahilovu tetivu.

Today on 'PTI,' Michael Wilbon and Tony Kornheiser both say Jaylen Brown is the NBA MVP right nowpic.twitter.com/3s7xa04GwW — Awful Announcing (@awfulannouncing)March 24, 2026

Braun se nametnuo kao lider na obije strane terena i prosečno bilježi 28,5 poena, 7,0 skokova i 5,1 asistenciju po utakmici. Boston trenutno ima skor od 47-24 i drugi je u Istočnoj konferenciji.