Španac Đoan Penjaroja oglasio se pred utakmicu sa Bosnom u ABA ligi.

Izvor: MN Press

Košarkaši KK Partizan dočekuju KK Bosna u okviru Top 8 faze ABA liga, u ponedjeljak od 21 čas u Beogradskoj areni.

Trener crno-bijelih Joan Peñarroya i dalje ne može da računa na povrijeđenog Dwayne Washington Jr., dok je nastup centra Tonye Jekiri neizvjestan.

Partizan je u prvom međusobnom duelu ostvario ubjedljivu pobjedu rezultatom 96:56, ali Penjaroja upozorava da taj meč nije pravo mjerilo.

„Mislim da ne treba previše da gledamo na prethodnu utakmicu protiv njih, jer smo tada bili izuzetno precizni za tri poena i praktično riješili pitanje pobjednika u prvom dijelu meča. Vjerujem da će sjutra biti drugačije i da nas očekuje teža utakmica. Ukoliko želimo pobjedu, moramo od početka da krenemo ozbiljno“, rekao je Penjaroja.

Dodao je da se Džekiri osjeća bolje, ali da će konačna odluka o njegovom nastupu biti donijeta neposredno pred utakmicu.

Svoja očekivanja je izneo i košarkaš Arijan Lakić.

„Prije svega, drago mi je što smo pobijedili ovih nekoliko utakmica u Evroligi i naravno zahvalio bih se navijačima na podršci. Mislim da ona prva utakmica protiv njih i razlika od 40 poena nije mjerilo i da za sjutra moramo ozbiljno da se pripremimo i pristupimo utakmici. Takođe imaju istoriju kao mi, tako da vjerujem da će imati veliku motivaciju da odigraju što bolje. Jedva čekamo sjutrašnju utakmicu i nadamo se da će doći što više navijača“, istakao je Lakić.

Crno-bijeli u ovaj duel ulaze nakon poraza u gradskom derbiju od Crvena zvezda (100:96), dok je KK Bosna u prethodnom kolu poražena od U-BT Cluj-Napoca rezultatom 90:93.

Ipak, Partizan je u dobroj formi, pošto je u Evroligi vezao pet pobjeda.