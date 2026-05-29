Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će održati sastanak na kojem će doneti „konačnu odluku“ o sporazumu kojim bi bilo produženo primirje sa Iranom.

On je naveo da Iran mora da pristane da nikada ne poseduje nuklearno oružje, da Ormuski moreuz bude ponovo otvoren za "neograničen pomorski saobraćaj u oba smjera“, kao i da sve mine u tom plovnom putu budu uklonjene i uništene.

"Sada idem u Situacionu sobu kako bih donio konačnu odluku“, napisao je Tramp na društvenim mrežama.

Sa druge strane, Iran je poručio da ne pregovara o svom nuklearnom programu.

Američki zvaničnici naveli su u četvrtak da su dvije zemlje postigle okvirni sporazum, odnosno memorandum o razumijevanju, ali da on još čeka odobrenje Trampa i iranskog rukovodstva.

Prema navodima, sporazum bi produžio primirje za 60 dana i otvorio razgovore o budućnosti iranskog nuklearnog programa.

U objavi na mreži Truth Social, Tramp je naveo da je spreman da ukine američku blokadu Ormuskog moreuza i da bi brodovi zarobljeni u tom području mogli da započnu povratak kući.

On je takođe insistirao da Iran dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama da uklone i unište njegove zalihe obogaćenog uranijuma.

"Novac neće biti razmjenjivan do daljeg. O drugim, manje važnim pitanjima, već je postignut dogovor“, poručio je Tramp.

Sjedinjene Američke Države godinama zahtijevaju da Iran prekine proizvodnju visoko obogaćenog uranijuma i ukloni postojeće zalihe koje bi, prema njihovim tvrdnjama, mogle da budu iskorišćene za razvoj nuklearnog oružja.

Iran, međutim, insistira da je njegov nuklearni program isključivo mirnodopski i odbacuje optužbe da razvija nuklearno oružje.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je za državnu televiziju da je Teheran "usredsrijeđen na okončanje rata" i da nema pregovora o nuklearnom pitanju.

Iranska agencija Fars, pozivajući se na dobro obaviještene izvore, ocijenila je da su Trampove izjave "mješavina istine i laži".

Prema tim navodima, memorandum o razumijevanju ne sadrži odredbu o uništavanju nuklearnog materijala.

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je u četvrtak da pregovarači još usaglašavaju određene formulacije, uključujući pitanje obogaćivanja uranijuma.

"Još nijesmo stigli do cilja, ali smo veoma blizu i nastavićemo da radimo na tome“, rekao je Vens.

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. februara. Iran je odgovorio napadima na Izrael i države saveznice Vašingtona u Persijskom zalivu, nakon čega je praktično zatvoren Ormuski moreuz, što je dovelo do naglog skoka cijena nafte na svjetskom tržištu.

Od stupanja primirja na snagu 8. aprila, Tramp je više puta tvrdio da su dvije strane blizu dogovora, ali do sada nije postignut konačan sporazum.

Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf poručio je ranije danas da Teheran „nema povjerenja u garancije i riječi, već samo u djela“.

"Nijedan korak neće biti preduzet dok druga strana ne učini isto. Pobjednik svakog sporazuma je onaj ko je bolje pripremljen za rat narednog dana“, naveo je Kalibaf.

Obje strane posljednjih dana međusobno se optužuju za kršenje primirja.

Iranska Revolucionarna garda saopštila je u četvrtak da je gađala američku vazdušnu bazu u Kuvajtu, za koju tvrdi da je bila polazna tačka ranijih napada na Bandar Abas, stratešku iransku luku u blizini Ormuskog moreuza.

Američka Centralna komanda ocijenila je napad na Kuvajt kao "grubo kršenje primirja".

