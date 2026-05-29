Evropska unija proširila je sankcije Hamasu i Palestinskom islamskom džihadu, uključujući i članove Politbiroa Hamasa zbog promovisanja i opravdavanja nasilja.

Evropska unija usvojila je dodatne sankcije militantnim grupama Hamas i Palestinski islamski džihad, saopšteno je iz sjedišta evropskog bloka.

"EU je odlučila da proširi obim restriktivnih mjera u vezi sa Hamasom i Palestinskim islamskim džihadom da bi obuhvatila i članove Političkog biroa Hamasa, koji promovišu, brane i opravdavaju nasilne akcije. EU je navela 10 pojedinačnih članova Politbiroa", dodaje se u saopštenju.

Potez je uslijedio dan nakon što je EU uvela sankcije pojedinim izraelskim doseljenicima na Zapadnoj obali zbog nasilja prema palestinskom stanovništvu.