Mario Hezonja je spreman da prvi put u karijeri zaigra u ABA ligi od naredne sezone.

Mario Hezonja bi mogao u ABA ligu. Već neko vrijeme se govori da je on u lošim odnosima kako sa samim Real Madridom, tako i sa trenerom Serđom Skariolom. Vidjeli smo da je u finalu Kupa Kralja hrvatski košarkaš imao sukob sa Skariolom i sada bi mogao da napusti Španiju.

Iako je 2024. potpisao petogodinji ugovor sa "kraljevskim klubom", sada se šuška da Dubai pokušava da ga ubijedi da se predomisli i da dođe u ABA ligu.

Sada već iskusni Dubrovčanin nikada nije igrao u regionalnoj košarci pošto je kao klinac otišao u omladinsku školu Barselone, a odatle se zaputio u NBA prije povratka u Evropu. Tu je igrao za Panatinaikos i Uniks prije potpisa za Real Madrid. Iako je djelovalo da bi u Madridu mogao da završi karijeru, sada bi mogao da pojača eks-ju koloniju u Dubaiju.

Tu su već Nemanja Dangubić, Aleksa Avramović, Klemen Prepelič, Kosta Kondić, Džanan Musa, Filip Petrušev i Kenan Kamenjaš uz trenera Juricu Golemca.

A pominjao se Partizan

Nekoliko puta prije nego što je 2024. godine potpisao petogodišnji ugovor sa Real Madridom Mario Hezonja je povezivan sa Partizanom. Ipak, to je više bila navijačka želja nego nešto što je realno postojalo kao opcija. Nekoliko puta je pohvalio navijače Partizana, pa se na društvenim mrežama to pojavilo kao opcija.