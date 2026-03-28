Aleksandrovčani doživjeli još jedan poraz od Podgoričana, ovaj put u Laktašima u meču Top 8 faze ABA lige.

Košarkaši Igokee doživjeli su novi poraz od Budućnosti u ABA ligi. Još jednom su ubjedljivi bili Podgoričani, pa su nakon 99:67 na domaćem terenu prije 20 dana, sada slavili u Laktašima.

Samo u drugoj četvrtini Aleksandrovčani su uspjeli da pariraju rivalu, ali ni sjajan šut za tri poena (14/32), koji su pokvarili u posljednjoj četvrtini, nije pomogao timu Nenada Stefanovića da izbjegne poraz.

IGOKEA - BUDUĆNOST 75:100 (22:30, 21:21, 14:26, 18:23)

Budućnost je kraj prve četvrtine dočekala sa osam poena prednosti (30:22). Krenuli su Podgoričani serijom 7:0, a trojka najraspoloženijeg u taboru Aleksandrovčana Aleksandra Lazića u 7. minutu donijela je Igokei prvo izjednačenje (16:16).

Ipak, nezaustavljiv za domaće u prvom kvartalu bio je Aksel Butej. Postigao je 11 poena, bez promašaja (3/3 za dva, 1/1 trojke i 2/2 slobodna bacanja).

Džuvan Morgan je poenima na početku druge dionice osigurao Budućnosti prvu dvocifrenu prednost (32:22), a onda je krenula strašna serija Marka Jeremića. Prvo je fauliran na šutu za tri poena, a pogodio je dva puta sa linije penala, da bi u narednom napadu pogodio trojku uz faul. Ponovo su se Aleksandrovčani odbranili, a onda je Jeremić još jednom pogodio van linije 6,75 i tako sa devet uzastopnih poena smanjio zaostatak rivala na samo poen (31:32).

Odlični su domaći šutirali za tri poena. Pogodili su čak šest šuteva iz prvih osam pokušaja, pa se dvocifrena prednost Budućnosti brzo istopila.

I u nastavku je viđena revija dalekometnih šuteva, ali osim košarkaša Igokee, pogađali su i gosti, pa Aleksandrovčani do odlaska na odmor nisu mogli bar do egala.

Rezultat druge četvrtine na kraju je bio 21:21, tako da će u nastavku "igosi" morati da jure minus.

Domaći su na kraju prvog poluvremena imali 7/13 trojke, dok su gosti ubacili četiri trojke iz osam pokušaja. Sjajni Butej već je ubacio 20 poena (uz samo jedan promašen šut, i to za tri poena), dok Lazić sa 11 i Jeremić sa devet predvode domaćina.

If you just tuned in…@KKBuducnostVOLIforward Axel Bouteille has 20 pts (7/8 FG, 4/4 FT) and 30 index rating at HALFTIME of the match against@BCIgokea.



pic.twitter.com/lbqOKleoDQ — AdmiralBet ABA League (@ABA_League)March 28, 2026

Iako je treća četvrtina počela trojkom Ahmada Rorija za 46:51, uslijedila je serija Budućnosti 11:0 i njihova prednost porasla je na "plus 16" (46:62).

Budućnost je zaigrala mnogo bolje, pa je u finišu ovog perioda došla do 21 poena prednosti i tu povratka za domaće nije bilo.

Vezala je Igokea pet poena na početku odlučujuće četvrtine, uslijedio je tajm-aut trenera gostiju Andreja Žakelja, koji je uspio da zaustavi nalet domaćina. U tim trenucima stao je šut Aleksandrovčane, što su gosti iskoristili da ponovo uvećaju prednost, ovaj put na maksimalnih 25 poena razlike (100:75), što je bio i konačan rezultat ovog susreta.

Butej je na kraju meč završio sa 27 poena, Sulajmon je imao 20, Ferel 12, Tanasković 11, a Mejs i Morgan po 10. Rori je kod Igokee ubacio 17 poena, Jeremić jedan manje, Lazić je imao 11, a Popović 10 poena.

Budućnost je tako stigla do 16. trijumfa, dok je Igokea na skoru 9-12 i na posljednjem je mjestu. U narednom kolu, sljedećeg vikenda, ponovo će biti domaćin, ovaj put Crvenoj zvezdi.