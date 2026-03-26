Potpuni haos dogodio se na meču između Slobode i Sutjeske u Tuzli i sudija Denis Hadžić je prijavljen policiji zbog sukoba sa novinarima.

Izvor: MN Press

Meč između Slobode i Sutjeske u Tuzli u ABA 2 ligi obilježila je provokacija i napuštanje konferencije Marka Simonovića. Bivši srpski reprezentativac nije jedini koji je bio u centru pažnje pošto je arbitar sa ovog meča Denis Hadžić (Hrvatska) prijavljen policiji. Tako tvrdi tamošnji portal "bhbasket".

"Sudija Denis Hadžić iz Pule, državljanin Republike Hrvatske, prijavljen je službenicima Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona za psovku koju je pred kraj utakmice između Slobode i Sutjeske uputio novinarima", nalazi se na početku teksta.

Potom je objašnjeno i šta je navodno hrvatski arbitar rekao novinarima na toj utakmici.

"Doslovce je rekao - je**ću ti mater kad-tad. Kao službeno lice je tokom susreta pričao i sa novinarima i sa navijačima. Na opasku novinara zašto je Marku Trbiću (treneru Slobode) dodijelio odmah tehničku, a ne i upozorenje dok je utakmica trajala je odgovorio 'od ove sezone nema upozorenja'. Na opaske navijača, koji su zbog njegovog prezimena aludirali da je Bošnjak i da 'malo pomogne Slobodi' je na leđima stavio palac gore."

Spomenuti portal tvrdi da tu nije bio kraj svega što se dešavalo na meču.

"Kada su došli kritični trenuci i kada je publika rekla da su njegove tri odluke uticale na rezultat, obrušio se na novinare i psovao. Da li takvu hrabrost može da iskaže u Beogradu ili Zadru ili je došao u 'kasabu' Tuzlu i pomislio kako su svi u Mejdanu ovce i da je on čoban koji smije sve i svašta da radi. Na prijavi ćemo istrajati do kraja, nadamo se da će prilikom sljedećeg ulaska u Bosnu i Hercegovinu Hadžić dati izjavu ili biti sankcionisan. Policijski službenici otišli su u jedan od hotela u Tuzli da bi uzeli njegovu izjavu, a njegov plavi 'BMW' bio je na parkingu. Da li su u tome uspjeli, saznaćemo od direktora policije Elvira Mahmutovića", zaključuje se u tekstu.