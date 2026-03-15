Iako se svima učinilo da je Nikola Jokić uradio dovoljno da Denver pobijedi Los Anđeles Lejkerse u gostima, nije bilo tako. Dogodila se završnica kakvu mnogi nikad nisu vidjeli.

Izvor: Youtube/ESPN

Denver Nagetsi nevjerovatno su ispustili pobjedu u meču protiv Lejkersa prošle noći. Vodili su tri poena razlike uoči posljednjeg napada protivnika u četvrtoj četvrtini, a onda se dogodio košmarni scenario.

Igrač Lejkersa Ostin Rivs je bio fauliran, pogodio je jedno slobodno bacanje, namjerno promašio drugo i učinio to perfektno, da mu se lopta vrati u ruke. Prihvatio ju je, pogodio i izborio produžetak, u kojem je Luka Dončić donio pobjedu najvećem timu na svijetu.

"Pomislio sam da je tu utakmica završena", rekao je bivši igrač Keni Smit ono što su svi u studiju pomislili, gledajući kako Nikola Jokić izbija loptu iz ruku Ostinu Rivsu 15 sekundi do kraja, za posjed Denvera pri vođstvu 115:113.

Ipak, nije bilo gotovo. Rivs je uradio ono što se dogodi veoma rijetko.

"Ovo nikad nije upalilo"

"To nikad nije upalilo, Ameriko. Ali večeras jeste", objasnio je javnosti Čarls Barkli, legendarni "Ser Čarls".

"To nikad nije upalilo, jer moraš da perfektno pogodiš obruč u toj situaciji. Ta lopta mogla je da ode pravo dolje, ili gore... To je sreća, ali njemu je upalilo", kazao je on.

"Slažem se sa Čakom, mnogo toga mora da se poklopi. Ne pričam samo o bacanju, već o tome da vodiš tri poena, da napraviš faul, a protivnik mora da pogodi slobodno bacanje, da promaši, uhvati loptu i da opet pogodi. Sve tri stvari su se poklopile Lejkersima", dodao je Smit.

Njihov sagovornik Šakil O'Nil nije bio oduševljen. Kao bivši igrač Lejkersa i trostruki šampion sa tom franšizom, smatra da Lejkersi ne smiju sebi da dozvole da ispuštaju prednost i kontrolu nad utakmicom.

"Ako moraš da se uzdaš u takav splet okolnosti, nećeš osvojiti titulu, niti ćeš biti konkurent. Igrao sam za trenere koji ne bi bili zadovoljni ovakvom utakmicom. Da, pobijedili smo, ali ako vodiš 15 poena u prvoj fazi utakmice, tada moraš da završiš posao. Ako vodiš 15 kod kuće, pobijedi ih 15 razlike, nemoj da im dozvoliš da se vrate", rekao je O'Nil.

Denver pao na tabeli

Lejkersi su pobjedom odmakli Denver Nagetsima na tabeli, pa je Jokićev tim sada na granici plej-in zone.



