Prema navodima tužilaštva, ubistvo je izvršeno po unaprijed dobijenim instrukcijama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Navodnog pripadnika balkanskog kartela, Živka Bakića (43), prema navodima istrage, 16. januara ove godine u Sopotu usmrtio je Aleksandar Dinić, koji je tokom saslušanja priznao da mu je za izvršenje likvidacije obećano 100.000 eura, ali da taj novac nikada nije dobio.

Prema naredbi za sprovođenje istrage Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Srbije, čije je djelove objavio portal "Republika", ubistvo je bilo detaljno organizovano, a iza njega, kako se sumnja, stajala je kriminalna grupa sa precizno raspoređenim ulogama, logističkom podrškom i komunikacijom putem kriptovanih aplikacija.

Bakić, nekadašnji fudbaler porijeklom iz Andrijevice, ubijen je tokom redovne šetnje dok je nosio nanogicu, svega nekoliko dana prije početka suđenja pred Specijalnim sudom u Beogradu. U tom postupku bio je označen kao vođa kriminalne grupe optužene za krijumčarenje 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u evropske zemlje.

Prema navodima tužilaštva, ubistvo je izvršeno po unaprijed dobijenim instrukcijama.

– Tužilaštvo tereti Aleksandra Dinića da je izvršio ubistvo za unaprijed obećanu nagradu od 100.000 eura. Prema naredbi, Nikola Mirić mu je predao kriptovani telefon sa podacima o kretanju žrtve, oružje i detaljna uputstva. Dinić je navodno sačekao Živka Bakića na šumskom putu, a zatim u njega ispalio sedam hitaca iz pištolja kalibra 9 milimetara, usmrtivši ga na licu mjesta. Nakon zločina promijenio je vozilo na parkingu IKEA u Zucama. Dragan Šćekić se sumnjiči da mu je obezbijedio stan za skrivanje u Ulici Jove Ilića na Voždovcu, dok je Radomir Savić, prema navodima istrage, uklanjao tragove i dokaze, uključujući skidanje registarskih tablica sa „pežoa“ korišćenog prilikom dolaska i bjekstva sa mjesta zločina – navodi se u naredbi o sprovođenju istrage koju je objavila „Republika“.

Isti portal ekskluzivno prenosi da je Dinić priznao da je pucao u Bakića, dok je Nikola Mirić, koji ima status okrivljenog saradnika, detaljno opisao pripremu i organizaciju ubistva.

– Što se tiče samog krivičnog djela, ja priznajem da sam izvršilac. Vi ste već spomenuli šta je meni bilo obećano kao nagrada za to i to je meni bilo sasvim dovoljno, nažalost. Što se tiče ovih ostalih ljudi koje ste ovdje naveli u papiru koji ste mi dali, ja nijednog od njih ne mogu po imenu i prezimenu da označim kao bilo koga, ali što se tiče samog krivičnog djela, ja sam to uradio – navodno je rekao Dinić pred tužiocem.

Kako se navodi u dokumentaciji tužilaštva, na čelu organizovane kriminalne grupe nalazila su se tri organizatora koja su u komunikaciji koristila različite pseudonime. Njihovi identiteti, prema navodima istrage, otkriveni su zahvaljujući sporazumu o saradnji između tužilaštva i okrivljenog saradnika, kao i njegovom iskazu.

– U tom dijelu materijala se navodi da se iza pojedinih pseudonima u okviru kriminalne grupe nalaze Radoje Zvicer, kao Georgie i Ura, Nikola Milenković, kao Culican, Antrax, Mexico i Virus, dok se Uroš Ninković dovodi u vezu sa pseudonimima Hasan i JV, uz tvrdnje o podjeli uloga unutar organizacije – prenio je pomenuti portal.

Bakić je godinama živio u Španiji, gdje je jedno vrijeme boravio i u zatvoru. Tamošnjim vlastima je u više navrata upućivao molbe da ne bude izručen Srbiji, tražeći azil i tvrdeći da je žrtva progona. Njegovu porodičnu istoriju dodatno opterećuje činjenica da je i njegov brat ranije stradao pod nerazjašnjenim okolnostima.