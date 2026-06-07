U Banovićima je došlo do pucnjave u kojoj je muškarac ubijen, a žena povrijeđena. Policija je uhapsila H.T. (64) i pronašla automatsku pušku.

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Muškarac je ubijen, a žena povrijeđena u pucnjavi koja se jutros dogodila u Banovićima, a policija je uhapsila H.T. (64).

Kako je potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, danas oko 10.40 sati PS Živinice prijavljeno je da je u naselju Čifluk u Banovićima došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povrijeđenih lica.

"Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici PS Banovići i OKP PU Banovići, kao i SHMP Doma zdravlja Banovići. Navodi prijave su potvrđeni, a na mjestu događaja zatečeni su tijelo muške osobe bez znakova života i jedna povrijeđena ženska osoba, koja je prevezena u JZU UKC Tuzla", navodi se u saopštenju.

Uhapšen muškarac

Ističu da je na mjesto događaja upućen Tim za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a TK, koji je zajedno sa policijskim službenicima PS Banovići pronašao i stavio pod kontrolu lice koje se dovodi u vezu sa upotrebom vatrenog oružja.

Navode da se radi o H.T., koji je uhapšen i sproveden u službene prostorije PS Banovići.

Pronađena automatska puška

Iz policije navode da je tom prilikom pronađeno i vatreno oružje. Riječ je o automatskoj pušci za koju se sumnja da je najvjerovatnije bila sredstvo izvršenja.

"O događaju je upoznat dežurni tužilac KT TK, koji će rukovoditi uviđajem, a isti će izvršiti istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK", navode iz MUP-a TK.

(Nezavisne/MONDO)