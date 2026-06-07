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Irfan Mensur se oglasio zbog veze sina sa 11 godina starijom Jelisavetom Orašanin: Evo šta im je poručio

Irfan Mensur se oglasio zbog veze sina sa 11 godina starijom Jelisavetom Orašanin: Evo šta im je poručio

Autor Ana Živančević
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Irfan Mensur prokomentarisao je vezu svog sina Pavla sa Jelisavetom Orašanin, ističući da ne daje savijete o ljubavi ili karijeri.

Irfan Mensur se oglasio zbog veze sina sa 11 godina starijom Jelisavetom Orašanin Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Glumac Irfan Mensur, otac Pavla Mensura koji je u vezi sa Jelisavetom Orašanin, se oglasio i prokomentarisao njegovu vezu sa 11 godina starijom glumicom.

"Vi ste me obavijestili. Prvi put čujem. Nemam šta da komentarišem kad prvi put čujem, u svakom slučaju ja njemu želim sreću, mislim nemam nikakav komentar", rekao je Irfan Mensur.

"Njegovi izbori su njegova stvar on ima svoj život pobogu, čovek živi svoj život, pravi svoju karijeru. Ja se tu ne bih petljao nikada", rekao je on, otkrivši da li mu daje bilo kakav savijet vezano za posao ili emotivni život.

"Ne dajem mu savijete. Odlučili smo nas dvojica da se ne savjetujemo, možemo samo da pomognemo jedan drugome, ništa više", rekao je za sina Pavla Mensura.

Nakon razvoda, Jelisaveta i Pavle zajedno

Podsjetimo, nedavno je potvrđeno da se Jelisaveta razvela od proslavljenog košarkaša Miloša Teodosića, koji se iselio iz njihovog luksuznog penthausa i iznio svoje stvari, dok je ona tamo ostala da živi sa djecom.

Glumica više od godinu dana prije razvoda nije objavljivala zajedničke fotografije sa Milošem na svojim društvenim mrežama.

Izvor: Blic/ MONDO

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Tagovi

irfan mensur pavle mensur jelisaveta orašanin

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