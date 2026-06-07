Saša Kovačević je njega odabrao da mu bude kum: Godinama je na estradi, isplivali detalji

Ceremonija je održana daleko od očiju javnosti, u prisustvu najužeg kruga porodice i prijatelja.

Izvor: Instagram/sasakovacevic

Pjevač Saša Kovačević je u tajnosti stao na ludi kamen sa dugogodišnjom partnerkom Zorana Tasovac. Ceremonija je održana daleko od očiju javnosti, u prisustvu najužeg kruga porodice i prijatelja.

Za kuma je izabrao svog dugogodišnjeg prijatelja i saradnika Gleta, koji je ujedno i njegov menadžer. Njih dvojica godinama uspješno sarađuju na estradi, a kroz posao su razvili neraskidivo prijateljstvo, pa je ovaj izbor bio potpuno prirodan korak.

Inače, Zorana je uzela Sašino prezime, pa će se od sad prezivati Kovačević.

Podsjetimo, mlada je blistala u bijeloj vjenčanici od čipke, dok je mladoženja odabrao klasično crno odijelo.

"Dugo smo radili na tome da dobijemo bebu"

Saša nikada nije kreo koliko želi da se ostvari u ulozi oca, a vijest o prinovi ga je potpuno zatekla i usrećila.

"Jako smo srećni, radujemo se! Ja ću postati otac, mnogo sam srećan. Bio sam bez teksta kada sam saznao", izjavio je pjevač nedavno, ne skivajući uzbuđenje zbog novog životnog poglavlja.

Par već godinama uživa u skladnoj vezi, a zajednička beba i vjenčanje došli su kao kruna njihove velike ljubavi.

Izvor: Kurir/ MONDO