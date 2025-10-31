Čarlsa Barklija niko neće ubijediti da je Viktor Vembanjama bolji od Nikole Jokića. Makar ne za sada.

Aktuelni šampion NBA lige Oklahoma siti počela je sezonu bez poraza i za sada djeluje kao prvi kandidat za odbranu titule. Kada se u studiju "Inside the NBA" povela priča o tome ko je u Zapadnoj konferenciji druga ekipa po kvalitetu, bilo je povišenih tonova.

Čarls Barkli koji se do tada svađao i dobacivao je Šekilu O'Nilu zbog međusobnih razmirica prekinuo je tu raspravu kako bi istakao da se ne slaže da je Viktor Vembanjama sa San Antoniom najbolji posle Tandera.

"Neću da kažem San Antonio, moraće da mi se dokažu. Reći ću Denver, to je drugi najbolji tim na Zapadu po mom mišljenju. Zaista mi se dopada što je došao Kem Džonson, sviđa mi se kao pojačanje. Džamal Marej je u formi trenutno. Jokić, čovječe on je tako sjajanimao je tri tripl-dabla zaredom... Četiri? To je nevjerovatno, on u prosjeku ima tripl-dabl", rekao je Barkli.

Kakvo je stanje na Zapadu?

San Antonio je stvarno strašno krenuo sa Vembanjamom u timu. Dok je Oklahoma prva sa šest pobjeda, Sparsi imaju pet pobjeda i bez poraza su. Denver ima tri pobjede i uvodni poraz od Golden Stejta, a po dva poraza imaju Golden Stejt, Portland, Lejkersi, Memfis, Hjuston, Juta, Klipersi... Na istoku Čikago i Filadelfija su bez poraza.

