Evropska košarka više neće biti ista, jer NBA i FIBA zajedno rade na velikom evropskom projektu čije je detalje otkrio Horhe Garbahosa.

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Evroliga nema još mnogo vremena pre nego što odluči - NBA Evropa je iza ćoška i veoma brzo će biti još jedno takmičenje košarkaških timova na našem kontinentu. Kako tvrdi Horge Garbahosa, ambiciozna zamisao čelnika NBA lige biće pretvorena u realnost u narednoj godini.

Nekadašnji španski košarkaš Horhe Garbahosa smatra da će takmičenje početi u oktobru 2027. godine, bez obzira da li će Evroliga pristupiti ili odbiti ponudu da se pridruži novom projektu. Pored toga, Španac tvrdi da će biti mnogo poštenije, jer NBA projekat u Evropi neće biti zatvoren kao što je danas slučaj.

"Slušao sam ljude kako kažu da je ovaj NBA projekat poluzatvorena liga. To nije slučaj. To je projekat 12+4 koji nagrađuje sportske zasluge na te četiri pozicije. Ono što je zatvoreno je ono što sada imamo. Lige i predsjednici glavnih liga moraju znati da ćemo imati zajedničke interese, jer će biti dio takmičenja. Unikaha, Huventud, Đirona… svi će znati da će imati šanse da budu u takmičenju koje će imati tri šampiona lige u NBA Evropi, plus šampiona FIBA Lige šampiona. To je pravedniji sistem. Postoji i nešto veoma važno: usklađivanje rasporeda. Projekat NBA-FIBA će poštovati rasporede nacionalnih timova, izbjegavajući situacije poput onih koje vidimo sa Evroligom, koja zakazuje utakmice kada igraju i reprezentacije. Košarka je jedini sport na svijetu gdje se to dešava. I to je ogroman problem", objasnio je Horhe Garbahosa.

Najavio je Španac i da će biti još promjena u košarkaškim takmičenjima pod okriljem FIBA.

"Ovo takmičenje i NBA žele malo da promene paradigmu. Navikli smo na klubove koji imaju fudbal iza sebe ili koji posluju sa pokroviteljima. NBA dolazi sa idejom da bude profitabilan. Postoji osjećaj uzbuđenja među klubovima, i ja to znam jer razgovaram sa Tomasom van den Špigelom, koji je predsjednik. On je član Unije evropskih liga i član mog izvršnog odbora. I to dokazujemo dejlima. FIBA Evropa kup će se proširiti sa 32 na 48 timova kako bi se otvorila vrata drugim nacionalnim ligama da imaju priliku da učestvuju u evropskim takmičenjima. Šampion FIBA Lige šampiona će moći da igra u NBA Evropi, a onda čujem i da će biti timova bez tradicije, da London nema košarkašku tradiciju. I tim Evrolige je pokrenut u Dubaiju, a čitao sam da bi mogao biti još jedan u Abu Dabiju. Ne možemo samo postavljati letvicu gdje god nam se prohtije", objašnjava Garbahosa.

Nekadašnji španski košarkaš nije želio da govori o timovima koji će biti uključeni o projekat. Prethodnih mjeseci slušali smo različite informacije o pregovorima i ugovorima evropskih timova, ali je opšti utisak da je Evroliga uspjela da "odbije" napade iz SAD.

"Ne mogu da govorim o konkretnim klubovima. Govorimo o mnogim klubovima, i ono što osjećam jeste da ova struktura FIBA Evrokupa, FIBA Lige šampiona i NBA, koja će biti međusobno povezana i daće prioritet sportskim zaslugama, stvara uzbuđenje među ljudima", rekao je Garbahosa i dodao:

"Kao što smo više puta naglasili, i kao što je Mark Tejtum, drugi čovjek NBA lige, ponovio, plan je za oktobar 2027. godine, sa jednim mejjstom za šampiona FIBA Lige šampiona iz sezone 2026/27. i tri mjesta koja bi se dodeljivala kroz kvalifikacioni turnir na kraju sezone sa šampionima nacionalnih liga. I ovde se vraćam na poruku koju je prenio zamjenik komesara NBA - još uvijek razgovaramo, još uvijek pregovaramo i nadamo se da može doći do sporazuma. Ali ovaj projekat ima svoj plan i trebalo bi da počne u oktobru 2027. godine, sa ili bez Evrolige".