Čarls Barkli ostao bez teksta dok je govorio o Nikoli Jokiću.

Izvor: YouTube/ ESPN / Rich Storry / Getty images / Profimedia

Član "Kuće slavnih" u Springfildu Čarls Barkli (62), našalio se da bi trener Denvera Dejvid Adelman trebalo da dobije otkaz. Razlog - "nije dopustio" Nikoli Jokiću da u prvoj utakmici poslije pauze ostvari tripl-dabl protiv Los Anđeles Klipersa.

"Moram da prozovem trenera Adelmana. Dao mu je da igra samo 25 minuta. Ubacio bi 40", rekao je "ser Čarls".

Američki novinar Erni Džonson, Barklijev sagovornik u čuvenoj emisiji o NBA ligi, iznio je precizne Jokićeve podatke iz meča protiv Klipersa : "24,5 minuta i postigao je 31 poen uz 12 skokova i pet asistencija. To nikad niko nije uradio u istoriji NBA lige"

Barkli je na to još jednom dodao da bi Adelmana trebalo otpustiti.

"Moramo da se riješimo Adelmana"

"Moramo da se riješimo trenera Adelmana. Trebalo je da ima 40 poena, 15 skokova i sedam asistencija. Čak ne može ni da stigne da napravi tripl-dabl. Morate skinuti kapu tom čovjeku. Pogledajte šta je sve uradio za 24 minuta."

Denver je bez Jokića napravio skor 10-6 tokom januara, dok se oporavljao od povrede koljena.

"Rekao sam prije nekoliko nedjelja, da je to jedini tim koji se može porediti sa Oklahomom. I treba biti fer i reći da sada imaju bolje rezerve u odnosu na prošlu godinu. Jokić je odsustvovao, Gordon je odsustvovao, ni Kem Džonson nije igrao sve utakmice", kazao je Barkli.

Denver je prošle noći izgubio drugi put uzastopno, u meču protiv Detroit Pistonsa u gostima (121:124), pa sada ima skor 33-18 i treći je na tabeli Zapadne konferencije, iza Oklahome (40-11) i San Antonija (33-16).