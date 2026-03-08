Partizan je lako i ubjedljivo pobijedio Bosnu u ABA ligi poslije duže pauze zbog odložene utakmice u Evroligi. Povreda Fernanda jedini problem.

Partizan je odigrao prvu utakmicu nakon nešto duže prinudne pauze i ubjedljivo savladao Bosnu u Sarajevu u ABA ligi rezultatom 96:56. Pitanje pobjednika nije se postavljalo nijednog trenutka, a ekipa Žoana Penjaroje demonstrirala je potpunu dominaciju.

Jedina loša vijest za crno-bijele je povreda Bruna Fernanda, koja se dogodila u posljednjim sekundama treće četvrtine.

Najraspoloženiji na početku meča bio je Dilan Osetkovski koji je pogodio dvije trojke u prva dva napada za vođstvo 6:0, a zatim nastavio sa odličnim šutem. Pridružio mu se Sterling Braun, potom i Šejk Milton, pa je igra Partizana funkcionisala gotovo savršeno.

Već do poluvremena Osetkovski je imao 15 poena (3/5 za tri poena), dok je Braun ubacio 16 poena uz sjajan šut za tri (4/5).